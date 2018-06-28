В Литве хороший врач может заработать 5 тысяч евро 2 28.06.2018, 11:14

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Зарплаты медсестер и врачей в стране-соседке Беларуси стремительно растут.

В Литве с мае зарплаты врачей должны были увеличится на 20%, однако реально они увеличились не у всех, пишет delfi.lt. В районных больницах они увеличились на 14-16%, сказал глава Ассоциации врачей и Пакруойской больницы Вигантас Сударис. Он сказал, что в его больнице зарплаты врачей увеличились на 27%.

"Как это решить, если в больнице третьего уровня услуги намного дороже, и там получают больший процент средств", – сказал Сударис. На вопрос о разнице в зарплатах, советник премьер-министра Паулюс Градяцкас представил данные, которые подтверждают, что зарплаты врачей различаются в разы.

"Я не знаю, какие зарплаты у врачей максимальные. Но я даже не сомневаюсь, что хороший врач в Литве может получать и до 5000 евро (со всеми штатными зарплатами, включая в частной сфере). Минимум – знаю у семейных врачей, их зарплата 700 евро "на бумаге" в небольших районных амбулаториях, иногда выше в поликлиниках", – сказал Градяцкас.

По его словам, большая разница и в зарплатах медсестер: в одной районной больнице, которая сталкивается с очень большими финансовыми проблемами, они получают 400 евро, а в Сантаришкес – 800 евро "на бумаге".

"Сегодня (на заседании комитета здравоохранения в парламенте) упоминалась проблема, что больница не зарабатывает деньги. Один из способов ее решения - утвердить постановлением министра или правительства, сколько должен зарабатывать врач той или иной специальности. Но это путь назад к плановой экономике", – сказал Градяцкас.

Он отметил проблему, что в маленьких больницах за счет медсестер пытаются удержать хороших врачей. "Администраторы считают, что такие врачи дают основную пользу, хотя на самом деле вопрос в том, нужны ли такие услуги в районах. Так и появляется разница в зарплатах", – сказал Градяцкас.