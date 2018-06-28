Брестчане объединяются в борьбе с аккумуляторным заводом 3 28.06.2018, 11:25

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Фото: DW

«АйПауэр» хочет от противников аккумуляторного завода денег за адвокатов.

2271 белорусский рубль и 13 копеек пытаются взыскать с противников строительства аккумуляторного завода в Бресте в пользу компании «АйПауэр», передает «Радыё Рацыя».

Именно столько аккумуляторная компания потратила на услуги их представителя в суде, который в итоге стал на сторону застройщика. Несмотря на это, люди продолжают протесты, солидарны и не собираются останавливаться:

- Мы против строительства аккумуляторного завода в нашем городе. Мы знаем представительство завода из первых общественных обсуждений. Самое главное - наше здоровье и здоровье наших детей. И это нельзя сравнивать ни с чем. И если этот завод построится, нужно будет строить и новый онкодиспансер.

Взыскать 2271 белорусский рубль и 13 копеек суд постановил совокупно из общественного объединения "Экодом" и еще троих граждан из числа противников строительства завода. В специальном Viber-канале протестующих уже около 20 человек заверили, что помогут собрать необходимое количество денег.

Кроме поражений в судах, продолжается и административное давление на активистов. Так суд отказал уволенной Татьяне Фесиковой в восстановлении на работе в больнице, откуда ее уволили сразу после того, как она выступила одним из организаторов 2000-тысячного митинга под названием "Брестчанки против свинца".