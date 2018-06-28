Помпео: КНДР по-прежнему представляет ядерную угрозу 1 28.06.2018, 11:27

Майк Помпео

США будут пристально следить за ситуацией вокруг Северной Кореи.

Государственный секретарь США Майк Помпео, выступая в среду в Сенате, высказал мнение, что ядерная угроза, которую несет Северная Корея Америке, существует по сей день, сообщает "Радио Свобода".

Сенаторы обратили внимание госсекретаря на запись, оставленную президентом Дональдом Трампом в "Твиттере" по возвращении с саммита с Ким Чем Ыном, в котором говорилось, что "ядерное оружие КНДР более не угрожает Америке".

"У меня нет сомнений, что президент имел в виду лишь снижение ядерной опасности, которую представляет КНДР. Я в этом уверен", - заявил госсекретарь.

В документе, подписанными обоими лидерами в Сингапуре, сказано, что Соединенные Штаты предоставят Северной Корее гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию Корейского полуострова. Помпео на слушаниях в Сенате не стал углубляться в вопрос о том, что Пхеньян понимает под "денуклеаризацией", отметив, что не хочет предугадывать исход начавшихся переговоров.

Ранее появились сообщения, что Северная Корея, наперекор декларациям, модернизирует свой исследовательский атомный центр в Йонбёне. Министр обороны США Джон Мэттис заметил на днях, что ему не известно о каких-либо конкретных шагах Северной Кореи в сторону ядерного разоружения. "Об этом еще рано говорить: предметный диалог только стартовал", - заявил глава Пентагона.