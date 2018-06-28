Как министр здравоохранения Великобритании работает санитаром 1 Cева Новгородцев

28.06.2018, 12:15

На черную работу в больничных палатах Лондона выходит 30 человек из высшего эшелона Министерства Здоровья.

В английских больницах пусто не бывает. Бесплатное национальное здравоохранение, по мнению некоторых, предрасполагает граждан пойти полечиться. На одного врача-консультанта порой приходится до сотни больных, о героических усилиях медсестер постоянно пишут газеты. Не отстают от них санитары и прочий персонал.

В горячих точках госпиталей, в палатах скорой помощи, в приемных врачей, последние полгода замечали худощавого мужчину средних лет. Облачившись в больничную форму и пластиковый фартук, надев на руки голубые резиновые перчатки, он чистил и перестилал постели, перевозил больных на тележке, кормил с ложечки слабых и престарелых. Одно в нем было странно — больше одной или двух смен незнакомец не задерживался нигде.

Собственно, незнакомцем он мог быть только для тех, кто не смотрит новости. Знающие люди доверительным шепотом сообщали, что это — министр здравоохранения Джереми Хант, и что санитаром он работает потому, что не имеет врачебной квалификации.

По указу министра, на черную работу в больничных палатах и коридорах еженедельно выходит 30 человек из высшего эшелона Министерства Здоровья, как оно здесь называется.

Идея не нова, еще Суворов учил, что командир обязан знать вкус солдатской каши, но это в теории. Никто не ожидал такого поведения от адмиральского сына, выпускника дорогой частной школы Чартерхаус и Оксфордского Университета.

В университете Джереми Хант слушал лекции по политическим наукам, философии, экономике. Познакомился со студенткой из Японии, из романтического порыва поехал в Японию, изучать трудный говор страны восходящего солнца. По возвращению позвонил японской подруге, желая блеснуть знанием ее родного языка, но коварная японка даже не пожелала его видеть.

Страсть к востоку все же осталась в глубинах души. Джереми Хант затеял бизнес, интернет-издательство с уклоном в образование. Дело получилось, сейчас в его фирме работает более двухсот человек. Одним из стратегических направлений издательства был Китай, где Джереми Хант в 1998 году познакомился с очаровательной Лючией Гуо и вскоре женился на ней.

Специально для ее родителей, которые часто приезжают к внукам в гости, он выучил фразу: «не хотите ли чашечку чаю?». Дальше, по его признанию, дело пока не пошло.

Некогда. Джереми был одним из министров, отвечавших за Лондонскую Олимпиаду. Злорадные журналисты с удовольствием пересказывают конфуз, который случился, когда наш герой встретился с королевой Елизаветой Второй.

Королева, как известно, согласилась принять участие в видеоролике, где во время открытия Игр она парашютируется на стадион вместе с агентом 007 Джеймсом Бондом. Джереми привел ей слова японского туриста: «Наш император такого бы себе никогда не позволил». Ледяное молчание было ему ответом.

Кстати, на олимпийских играх он появился с выбритым участком головы, покрытым лейкопластырем. На коже возле темечка появилась опухоль, слава Богу, не злокачественная, которую удалили под местным наркозом.

Медсестра, желая успокоить пациента, завела беседу общего характера и спросила — «а вы сами-то кем работаете»?

Джереми говорит, что это напомнило ему случай с президентом Рональдом Рейганом. Рейгана после покушения привезли в госпиталь на операцию. Лежа на операционном столе, он обратился к хирургу: «Скажите ради Бога, надеюсь, вы — не демократ?»

Тем временем, раз в неделю из затемненного дома выходит худощавый мужчина 52 лет. Дети еще спят, жена провожает его в ночном халате. Надо торопиться пока дороги пусты.

Без заторов доехать, успеть в больницу к началу утренней смены в 6 утра.

Начальство может задерживаться, а простому рядовому санитару на работу опаздывать никак нельзя.

Cева Новгородцев, «Фейсбук»