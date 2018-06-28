Правовой инспектор профсоюза РЭП: Справедливость все-таки восторжествует 1 28.06.2018, 12:30

Милиция не хочет расследовать подделку документов по «делу кровельщиков».

Бригаде кровельщиков, вступивших в РЭП, чтобы взыскать огромный долг с нанимателя, отказано в расследовании подделки договоров подряда, пишет praca-by.info.

Бригаде кровельщиков отказано в возбуждении уголовного дела по статье 380 (подделка, изготовление либо сбыт поддельных документов) и статье 395 (фальсификация доказательств). Решение принял участковый инспектор милиции ГОМ-1 Московского РУВД Минска капитан милиции В. Данченко.

Свое решение участковый обосновал тем, что «доверяет внутреннему убеждению судьи». При этом капитан милиции не опросил ни одного из 22 кровельщиков, которые инициировали гражданский процесс, ни возможных правонарушителей.

Решение своего подчиненного подписал вриод замначальника ГОМ-1 Московского РУВД Минска В. Стракович.

27 июня подана жалоба на постановление участкового инспектора в суд Московского района Минска.

– По постановлению видно, что ни Следственный комитет, ни милиция Московского района не заинтересованы в возбуждении и расследовании уголовного дела: лиц, которые изготовили и предоставили суду фальшивые документы, легко установить. Если милиция не хочет расследовать нарушения, мы это сделаем это через суд. И в рамках разбирательства жалобы суд сделает почерковедческую экспертизу по уголовному делу уже за счет государства. Экспертиза стоит 780 рублей. Я не сомневаюсь, что в результате справедливость все-таки восторжествует, – прокомментировал правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков.

Бригада кровельщиков (22 человека) пытается взыскать со строительного "Треста Белтрансстрой» задолженность за выполненные работы по договорам подряда, выполненные в октябре 2017 года – январе 2018 года. Ответчик задолжал рабочим более 83 тысяч рублей, но признал долг только в 10 тысяч рублей.