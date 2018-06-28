Леонид Кулаков: Они не только хотят есть и пить на костях, но кости еще и ломают 8 28.06.2018, 12:33

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Леонид Кулаков

Фото: Facebook

Активист «Европейской Беларуси» в гипсе вернулся защищать урочище.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», один из защитников Куропат Леонид Кулаков прокомментировал для сайта Charter97.org вчерашний наезд на него автомобиля возле сканадального ресторана:

- Вчера в Куропатах вахту несла «Белорусская христианская демократия». Я решил подъехать к активистам на несколько часов, чтобы поддержать. Мы не пропустили ни одной машины к ресторану. Хочу отметить, что было очень много сознательных людей. Мы разговаривали с ними, раздавали буклеты. Они кивали головой, разворачивались и уезжали от «кабака на костях».

И вот подъехала «Тойота». В машине сидели две женщины, блондинки. Мы обратились к ним и попросили не ехать в ресторан. На что женщины улыбнулись и начали движение. То есть, они потихоньку начала ехать на людей! Пикетирующие стали им кричать: «Вы куда едете?» Они снова остановились.

Я стоял сзади за молодым активистом Денисом Урбановичем. Постояв, «Тойота» снова начала ехать прямо на нас. Женщины смеялись, им было очень весело. В итоге, как я уже потом узнал из видео, они зацепили бампером Урбановича, он отклонился от машины назад и упал на меня. То есть, Денис отскочил, а я попал под машину. Другие активисты сразу стали кричать: «Стоять, вы что творите?»

Блондинки сразу остановились, посмеялись, дали задний ход и уехали. Им вслед кричали: «Сейчас ГАИ приедет, вы куда уехали?!» Но им было все равно. Вот так сбили человека и просто уехали.

Отмечу, что рядом нас снимал на камеру «тихарь» в гражданке. Между ним и нами произошел такой диалог:

- Вызывай ГАИ.

- Я телефона не знаю.

- 102.

- У меня телефона нет.

По итогу, мы сами вызвали ГАИ. Она быстро приехала и уже гаишники вызвали скорую. Потом привезли этих блондинок. Оказывается, за рулем была дочь а на пассажирском сидении - мать.

Один из гаишников пошел в ресторан, чтобы посмотреть камеры наружного наблюдения. Через пару минут он оттуда аж бегом бежал, чтобы эти дамы не скрылись.

Скорая приехала быстро, меня отвезли больницу. Сделали снимок. Я думал, что у меня сильный ушиб, а оказалось, что перелом локтевой кости. Наложили гипс. Гаишники мне сказали, что «попали эти две дурочки». В общем, как минимум лишение прав на три года. Врачи говорят, что заживать рука будет долго. Я ведь уже человек в возрасте.

Хочу отметить, для меня очень важно, что есть моральная поддержка каждый день. Люди поддерживают. И за это я хочу их поблагодарить.

А про посетителей ресторана скажу так. Они не только хотят есть и пить на костях, но кости еще и ломают.

Понимаете, люди не должны забывать про страшное прошлое 1930-ых годов. Обычно на кладбище стоят памятники, на которых написана дата жизни и смерти. А в Куропатах люди лежат и никакой информации о них нет. Ни имен, ни дат. Никто не придет и цветок не положит. Их дух кричит, чтобы им просто дали спокойно лежать.

Завтра и в субботу снова пойду в Куропаты. В субботу как раз будет дежурство гражданской кампании «Европейская Беларусь». Я должен быть там вместе со своими товарищами.