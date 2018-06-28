Стало известно, какой будет погода на выходных 28.06.2018, 12:45

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Завтра ожидаются дожди.

29 июня ночью погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность, сообщает Гидромет.

Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-восточный, днем с переходом на северо-западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +13..+19°С, во второй половине дня повысится до +24..+30°С. Атмосферное давление будет падать.

30 июня через территорию Беларуси ожидается смещение атмосферного фронта, за которым начнет поступать холодная воздушная масса со Скандинавии. Ожидается преимущественно облачная погода. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. По Гомельской и Могилевской областям ожидаютcя дожди, в отдельных районах сильные дожди, грозы. Ветер северный умеренный, местами сильный порывистый. Похолодает. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от +9°С по северо-западу до +18°С по юго-востоку страны, максимальная днем составит +12..+19°С, по юго-востоку местами +20..+22°С.

1 июля наша страна окажется под влиянием области пониженного атмосферного давления и активных атмосферных фронтов. Сохранится преимущественно облачная погода. Ночью в основном по восточной половине, утром и днем на большей части территории республики пройдут дожди, местами сильные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью и утром в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +8..+14°С, максимальная днем +11..+17°С, по востоку +18..+20°С.