Чему учат детей в секретной школе Илона Маска? 28.06.2018, 12:35

Илон Маск

В школах основателя Tesla и SpaceX нет спорта и иностранных языков.

В штаб-квартире SpaceX в Калифорнии небольшая секретная группа под названием Ad Astra работает над несколькими важнейшими областями, такими как робототехника, ядерная энергия, искусственный интеллект. Нужно уточнить, что средний возраст коллективу Ad Astra – 10 лет. О таинственной школе Илона Маска рассказывает Ars Technica (перевод - СA-News).

В течение последних четырех лет эта экспериментальная некоммерческая школа обучала сыновей Маска, детей избранных сотрудников SpaceX и нескольких детей высокопоставленных чиновников из Лос-Анджелеса. Все началось с того, что Маск в 2014 году забрал пятерых сыновей из одной из самых престижных частных школ Лос-Анджелеса. Давая интервью в 2015 году, глава Tesla и SpaceX объяснял свое решение тем, что «обычные школы делают не то, что на самом деле нужно давать детям».

Илон Маск основал Ad Astra, чтобы «превысить традиционные школьные показатели по всем соответствующим предметам с помощью уникального опыта обучения на основе проектов», сообщает издание со ссылкой на ранее не опубликованный документ, поданный в службу внутренних доходов США (IRS).

Ad Astra больше похожа на инкубатор венчурного фонда нежели на традиционную школу. Все студенты берут на себя сложные технические проекты, торгуют между собой с использованием своей собственной валюты и, главное, могут отказаться от тех предметов, которые считают для себя ненужными. Дети от 7 до 14 лет работают вместе в командах, получая оценки лишь за некоторые предметы.

Директор Ad Astra надеется, что школа совершить революцию в образовании, так же как и Tesla в транспортной промышленности, а SpaceX в ракетной. Но поскольку сыновья Маска близки к выпускному возрасту, будущее Ad Astra неясно. Будет ли Маск поддерживать интерес к школе, как только его дети выпустятся. И даже если он это сделает, может ли школа из менее чем 40 учеников, стать чем-то больше, чем «высокотехнологичные» ясли для привилегированных детей?

Про Ad Astra мало что можно найти в открытых источниках. На сайте нет ничего кроме логотипа и адреса электронной почты. Маск почти не комментирует деятельность организации. Можно разве что посмотреть вебинар с участием одного из преподавателей школы на YouTube за 2017 год.

Тем не менее, имя Илона Маск делает свое дело – свыше 400 семей пытались отдать своих детей в Ad Astra. Конкурс был открыт только на десять мест (40 человек на место). Как отмечает Кристина Саймон, автор книги о частных школах Лос-Анджелеса, «есть люди, которые могут позволить себе любую из частных школ в городе, но они хотят именно Ad Astra». По ее словам, этом многое говорит об Илоне Маске, и том кто он.

«Я не могу представить, чтобы что то подобное происходило с любой другой школой, государственной или частной», - отмечает Кристина Саймон.

Около половины учеников в Ad Astra дети сотрудников SpaceX, школа рекламируется во время рекрутинга, говорит Саймон. «Я слышал от различных работников SpaceX, что они пытались, но не смогли получить информацию о школе, хотя им рассказали о ней во время собеседования в ходе найма на работу в компанию», - говорит она.

Немногим улыбается удача, они проходят тест и попадают в школу, совершенно не похожую ни на какую другую. Для начала местоположение Ad Astra внутри действующей компании уже необычно. «Мы начали с восьми детей в маленьком конференц-зале с прозрачными стенами», - говорит Джошуа Дан, глава школы, беседуя с предпринимателем Питером Диамандисом в прошлом году. В опубликованной статье Los Angeles Times в 2016 году говорится, что Ad Astra не дискриминирует детей по цвету кожи, национальному происхождения, но в документе ничего не говорится об инвалидности.

Хотя Ad Astra теперь имеет специализированные классы и химическую лабораторию в SpaceX, ее шик заключается в ноутбуках Mac для каждого ученика и грузовиках с пищевыми продуктами для внешкольных занятий. Все оборудование в школе, в том числе обучение, оплачиваются Илоном Маском. Он выделил Ad Astra по $475 тыс. в 2014 и 2015 годах, согласно документу IRS. Вероятно эта сумма увеличилась в последние годы, когда количество учеников выросло до 31.

«Илон необычайно щедр, - говорит Дан. «И это позволяет нам взять на обучение любого ребенка, который подходит ... У нас нет неограниченных ресурсов, но у нас больше ресурсов, чем в традиционной школе».