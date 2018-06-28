Прокурор запросил для бизнесмена Кныровича 6 лет лишения свободы 28.06.2018, 13:25

Александр Кнырович

Фото: onliner.by

Процесс над бизнесменом и его коллегами по «СарматТермо-Инжиниринг» близится к завершению.

Прокурор просит назначить фигурантам от 3 до 6 лет лишения свободы, пишет tut.by.

Прокурор Оксана Дудко напомнила: все обязаны платить налоги. Но, по версии следствия, сотрудники «СарматТермо-Инжиниринг» недоплатили в казну 3,374 миллиона рублей. Для этого налоговую базу якобы занижали через созданную в России компанию-посредник «СТИ-Трейдинг», оформленную на мать Александра Кныровича. Сделки между компаниями ДФР КГК объявил мнимыми. Но фигуранты настаивают: сырье и продукция из/в Россию поставлялись в реальности.

Кроме того, бизнесменов обвиняют в даче взяток сотрудникам предприятий ЖКХ и энергетики за проведение «заказных» биржевых торгов на поставку термоизолированных труб, которые изготавливала компания. Тут фигурируют суммы в 5 тысяч, одну тысячу, 10 тысяч рублей и бутылка коньяка.

Гособвинитель отметила, что Кнырович не скрывает: он знал о передаче взяток, хотя якобы «старался не вникать». Но на суде «минимизировал свою роль».

В итоге прокурор просит назначить Александру Кныровичу наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать распорядительные должности в течение 5 лет.

Максимову — назначить 4 года с конфискацией и запретом на 5 лет, Кускову — 3 года и запретом в течение 5 лет заниматься предпринимательством, Поповскому — 4 года лишения свободы.

Смягчающими обстоятельствами были признаны положительные характеристики, наличие у Кускова и Поповского детей. Раскаяние Максимова и Поповского, а со стороны Кныровича — частичное возмещение ущерба (примерно 680 тысяч рублей). Отягчающим называется особо крупный размер ущерба и мотив из корысти.

Было упомянуто, что в 2008 году ДФР КГК возбуждал в отношении Кныровича и других граждан уголовное дело по ч.2 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Но производство было прекращено «по нереабилитирующим основаниям» на основании ч.2 ст. 30 УПК («Прекращение производства с освобождением от ответственности в связи с утратой деянием или лицом общественной опасности»). У обвиняемого Поповского тоже была судимость, но она погашена.

Напомним, Александр Кнырович и четверо его коллег были задержаны в январе 2017 года. Процесс начался 18 апреля, в суде Фрунзенского района оказались соучредитель и директор ООО «СарматТермо-Инжиниринг» Александр Кнырович, замдиректора по продажам Евгений Поповский, замдиректора по экономике Игорь Максимов и ведущий экономист Андрей Кусков.

Еще одного соучредителя, бывшего директора «СарматТермо-Инжиниринг» Владимира Дашкевича, будут судить отдельно из-за проблем со здоровьем.

Кныровича обвиняют в уклонении от налогов в особо крупном размере и даче взятки, Поповского во взятках, Максимова и Кускова в пособничестве уклонению от налогов. Максимов и Кусков свою вину признали полностью, Кнырович и Поповский — частично.

Ранее были осуждены двое инженеров «Брестжилстрой». Их признали виновными в получении взяток от представителей фирмы «СарматТермо-Инжиниринг» на сумму не менее 10,5 тысячи рублей. Итог: 4 и 3 года заключения. При этом предполагаемые взяткодатели избежали наказания, потому что сами заявили о преступлении в КГБ.

ООО «СарматТермо-Инжиниринг» является одним из первых изготовителей предварительно изолированной продукции в Беларуси, работает с 1996 года.