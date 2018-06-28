Власти Туркменистана запретили выезд из страны гражданам моложе 40 лет 6 28.06.2018, 13:12

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Чиновники заявляют, что в стране некому работать.

Гражданам Туркменистана моложе 40 лет неофициально запретили покидать территорию страны.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на информацию от жителей страны.

Таким образом возраст граждан Туркменистана, которым был запрещен выезд из страны, был повышен с 30 до 40 лет. Данный запрет не является официальным и носит характер устного распоряжения. Причиной запрета называется борьба с трудовой миграцией, которая в последнее время серьезно активизировалась из-за экономических проблем в стране.

"Сотрудники миграционной службы сказали, что сверху поступило распоряжение, согласно которому теперь никому до достижения 40 лет разрешения на выезд не дают. На вопрос о причине запрета, сказали, что в велаяте (административно-терртиориальная единица Туркменистана – ред.) не осталось никого способного работать. Сказали, что если вы все уедете кто же работать будет", - рассказал изданию 36-летний житель Дашогузского велаята.

Изданию не удалось подтвердить или опровергнуть информацию об очередном ограничении на выезд граждан за рубеж у представителей миграционной службы Туркменистана.