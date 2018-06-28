Работа программного обеспечения на границе с Литвой восстановлена 28.06.2018, 13:14

Из-за сбоя было прекращено оформление граждан и транспортных средств во всех направлениях.

Работа программного обеспечения в литовских пунктах пропуска восстановлена, сообщили БелТА в Госпогранкомитете.

"По поступившей от сопредельной стороны информации, работоспособность программного обеспечения литовских контрольных служб восстановлена. Оформление в пунктах пропуска на белорусско-литовском участке границы возобновлено в полном объеме", - проинформировали в Госпогранкомитете.

Как сообщалось, сбой программного обеспечения в литовских пунктах пропуска произошел сегодня около 10.30. Из-за него было прекращено оформление граждан и транспортных средств во всех направлениях.