Отец политзаключенного Полиенко: Мы его все очень ждем 28.06.2018, 13:17

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Уже во второй половине октября Дмитрий Полиенко должен выйти на свободу.

Отец политзаключенного Дмитрия Полиенко рассказал сайту palitviazni.info о встрече с сыном, долгосрочном свидании, которое будет в сентябре, и ожидание выхода на свободу.

"Сын ждет освобождения, он сейчас только этим и живет", - говорит Александр Полиенко.

26 мая Дмитрий Полиенко отметил в колонии 24-летие, примерно в то же время к нему наведался и отец.

"Поговорили с сыном, отдал ему 30-килограммовую передачу, - говорит Александр Николаевич. - Вроде бы все у него впорядке, особенно ни на что не жалуется. Он по-прежнему не работает на производстве, так как задыхается из-за пыли в цехе. С ногой, которая не заживала, ситуация также нормализовалась после того, как Дмитрия свозили в Жодино в больницу ".

Уже после этого Дмитрий Полиенко прислал домой письмо, в котором сообщил, что подал администрации колонии заявление, чтобы 6-7 сентября позволили долгосрочное свидание с отцом.

"Полагаю, не откажут, - надеется Александр Полиенко. - А уже во второй половине октября сын должен выйти на свободу, и теперь этим только и живет. Надежд на то, что отпустят раньше времени, очень мало, но и до окончания срока заключения остается не так уж и много - около четырех месяцев. Мы его все очень и очень ждем!»

Напомним, Дмитрий Полиенко - социальный активист из Минска. Поводом для уголовного преследования стало его участие в мирном собрании "Критическая масса", которое проходило 29 апреля 2016 года в Минске и было прервано милицией.

12 октября 2016 года судом Центрального района г. Минска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса («насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел») и частью 2 статьи 343 УК. В итоге Полиенко был приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года.

7 апреля 2017 года судом Заводского района г. Минска рассмотрено представление органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного (скорее всего, УВД Заводского района), и отменена отсрочка исполнения наказания. В связи с этим, без права на обжало ние, активиста отправили в исправительную колонию для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 1,5 года (с учетом времени содержания под стражей до суда в 2016 году).

Дмитрию Полиенко можно присылать письма поддержки по адресу: 213800 Могилевская область, г. Бобруйск, ул.Сикорского, 1. ПК-2, отряд № 9.