Эйфория болельщиков сборной Мексики у посольства Кореи в Мехико
- 28.06.2018, 13:24
Мексиканцы благодарны корейцам за победу над сборной Германии на ЧМ по футболу.
Болельщики сборной Мексики после победы Кореи над Германией (2:0) на чемпионате мира-2018 в большом числе собрались у стен посольства азиатской страны в Мехико. Они выразили благодарность корейцам, чья победа над чемпионами мира-2014 лишила немцев шансов на выход в плей-офф турнира в России, — передает sport-express.ru.
Сами мексиканцы в параллельной игре уступили Швеции (0:3) и пробились в 1/8 финала со второго места в группе "F". Их соперником по первому раунду плей-офф будет Бразилия. Встреча состоится 2 июля в Самаре.
Мексиканцы благодарят корейцев за то, что они выбили #GER c #ЧМ2018 у стен посольства Южной Кореи в Мехико pic.twitter.com/AZfY275ahw— Известия Спорт (@izvestia_sport) 28 июня 2018 г.