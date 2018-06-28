Эйфория болельщиков сборной Мексики у посольства Кореи в Мехико 28.06.2018, 13:24

Фото: Mauricio Salas/Jam Media/Getty Images

Мексиканцы благодарны корейцам за победу над сборной Германии на ЧМ по футболу.

Болельщики сборной Мексики после победы Кореи над Германией (2:0) на чемпионате мира-2018 в большом числе собрались у стен посольства азиатской страны в Мехико. Они выразили благодарность корейцам, чья победа над чемпионами мира-2014 лишила немцев шансов на выход в плей-офф турнира в России, — передает sport-express.ru.

Сами мексиканцы в параллельной игре уступили Швеции (0:3) и пробились в 1/8 финала со второго места в группе "F". Их соперником по первому раунду плей-офф будет Бразилия. Встреча состоится 2 июля в Самаре.