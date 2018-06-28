Ангела Меркель: Миграция может стать судьбоносным вопросом для ЕС 28.06.2018, 13:36

Ангела Меркель

Фото: Photothek/Getty Images

В Брюсселе начинается саммит Евросоюза.

Германия и ЕС в решении проблемы миграции "все еще находятся не там, где мы хотим", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в бундестаге в четверг, 28 июня с правительственным заявлением, сообщает Немецкая волна.

"Перед Европой стоит множество вызовов, - предупреждает канцлер, - но тема миграции может стать судьбоносным вопросом для Европейского Союза".

Вторичная миграция внутри ЕС должна быть упорядочена, добавила Меркель. Если об этом не удастся договориться со всеми странами Евросоюза, то, по словам канцлера, необходимо создать коалицию из тех стран, которые готовы сотрудничать в этом вопросе. Однако это не должно происходить в одностороннем порядке, несогласованно или за счет третьей стороны, подчеркивает Меркель.

Саммит в Брюсселе

В Брюсселе 28 июня начинается двухдневный саммит глав государств и правительств ЕС. Сначала на нем обсудят вопросы защиты, торговли и финансов, вечером участники перейдут к теме миграции. Задача Меркель на саммите - добиться принятие решения по беженцам.

В июне у ее партии ХДС разгорелся конфликт с баварской ХСС, председателем которой является министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер. Зеехофер предлагает не пускать в Германию мигрантов, которые уже были зарегистрированы другой стране ЕС. Он настаивает на том, чтобы первые страны въезда принимали их обратно согласно Дублинскому соглашению.

Ангела Меркель же считает, что такая мера противоречит европейским нормам предоставления убежища и немецкому законодательству, а также несправедлива по отношению к таким государствам, как Греция и Италия. Глава правительства ФРГ настаивает на европейском решении проблемы.

Угрозы Зеехофера

Зеехофер не раз предупреждал, что в случае отсутствия европейского решения, он воспользуется полномочиями главы МВД и самовольно отдаст приказ пограничникам не впускать мигрантов в Германию уже с 1 июля.

У канцлера в таком случае не останется иного выхода, кроме как отправить министра в отставку. За Зеехофером из правительства непременно выйдут другие министры-члены ХСС, что будет означать развал четвертой правительственной коалиции Ангелы Меркель.

Позднее Зеехофер сказал, что надеется на успешное разрешение миграционного спора. Он не исключил, что при определенном раскладе, в том случае, если ситуация будет противоречить его политическим позициям, он оставит свой пост.