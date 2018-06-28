Как уроженец Беларуси стал в США художником 28.06.2018, 13:40

Одна из картин Фрида

Репродукция: caledonianrecord.com

Как у многих живописцев-самоучек, у него было свое уникальное видение мира и желание поделиться им.

В художественной галерее Catamount Arts города Сент-Джонсбери, штат Вермонт, прошла на днях выставка картин Луиса Фрида.

Работы художника-самоучки представили для экспозиции члены его большой семьи, многие из которых – местные жители, пишет издание Caledonian Record (перевод — belmir.by).

Луис родился в Минске в 1893-м, а в 1909-м вместе со своей будущей женой Хелен переехал в Нью-Йорк. Здесь они поженились и вырастили троих детей.

Супруги открыли магазин одежды в Бруклине, а затем магазин игрушек в Бронксе. И успешно вели свой бизнес до того, как Луиса в 57 лет хватил удар, который наполовину его парализовал.

Уроженец Минска частично вернул себе способность двигаться – благодаря интенсивному курсу арт-терапии. Именно благодаря ей он заинтересовался и начал серьезно заниматься живописью.

Поддерживаемый другом – нью-йоркским художником Соломоном Лернером, Фрид написал множество ландшафтов, вдохновляясь поездками в такие места, как озеро Шамплейн.

Как у многих живописцев-самоучек, у него было свое уникальное видение мира и желание поделиться им с этим миром, пишет Caledonian Record.

Наложенные толстым слоем мазки краски на работах Луиса выдают сильную любовь автора к материалу. А динамичная композиция свидетельствует о его неутомимой энергии.

Художник умер в 1957-м. Его старший сын Милтон стал видным политиком-лейбористом, дочь Эстер – геологом и педагогом, а младший сын Морис – ученым в области сельского хозяйства.