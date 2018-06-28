Посол Польши: Журналисты в Беларуси должны работать свободно 1 28.06.2018, 14:01

Артур Михальский

Артур Михальский провел первую встречу с журналистами.

Новый посол Польши в Беларуси Артур Михальский сегодня провел первую встречу с журналистами. «Радыё Свабода» приводит его основные заявления:

Про потерянные шансы

«Ключевым словом, которое должно определять польско-белорусские отношения, является соседство, - заявил посол Михальский. - Об этом во время церемонии вручения верительных грамот говорил и Лукашенко. Но в силу многих обстоятельств шанс нашим странам познать друг друга получше был упущен. Надо догонять это время».

О визите Дуды в Минск

«Мы здесь не пророки, но, наверное, способствуем тому, чтобы наши отношения были такими, какие должны быть между соседями». Президент Польши Анджей Дуда не приедет 29 июня на открытие мемориала жертвам нацизма в Тростенце под Минском, Польшу будет представлять глава его администрации.

O Куропатах

«Чрезвычайно важно помнить о преступлениях, которые связаны не только с нацистским режимом, но и с массовыми убийствами со стороны НКВД. И здесь есть чрезвычайно важное место - Куропаты. Для нас это также место очень символичное, поскольку, по многим данным, там захоронено большое количество поляков».

О границе

«Граница должна стать более доступной для людей, должно быть больше контактов, мы живем очень близко».

О визах и нехватке польских консулов

«В прошлом году польское консульство в Беларуси выдало 418 тысяч виз, это больше половины шенгенских виз, выдаваемых в Беларуси, и это технический предел наших возможностей. Мы попросили белорусскую сторону позволить увеличить штат консулов. Пока решения нет, несмотря на то, что спрос на визы растет. Это давняя проблема, надо подходить к ее решению».

В прошлом году Польша выдала белорусам 53 тысяч рабочих виз.

О белорусском безвизе

«Нужно облегчить процедуры для посещения Беларуси без виз, через аэропорт в Минске это действует хорошо, а через Гродно не такие уж легкие».

Про диаспоры

«Белорусы в Польше и поляки в Беларуси - это наше богатство. Диаспоры мы должны ценить. Национальные меньшинства должны иметь право руководствоваться своими традициями, учить родные языки. Но в определенных местах есть давление и ограничения для изучения польского язык ».

О польской помощи Беларуси

«За 10 лет посольство Польши в Минске в рамках программы малых грантов финансировало 70 проектов на сумму 1 миллион евро, для домов инвалидов, школ, сиротских приютов. Были и другие проекты «Польской помощи» непосредственно из Варшавы. Эта программа будет продолжаться, Беларусь среди ее приоритетов».

О малом пограничном движении

«Соглашение о малом пограничном движении между Польшей и Беларусью так и не вступило в силу. Это дальше зависит от наших белорусских партнеров».

О штрафах журналистам «Белсата» за работу без аккредитации

«Такого рода факты нас беспокоят, мы не оставляем их без внимания и без ответа. Это предмет нашего разговора. Журналисты должны иметь аккредитации и свободно работать».