История мужчины из Чечерска, который вынужден жить на $35 в месяц 2 28.06.2018, 14:24

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Жить 52-летнего белоруса похожа на самый настоящий квест в реальности.

В буквальном смысле загадочная история происходит с мужчиной из Чечерска. 52-летний Александр вынужден жить на 70 рублей в месяц, хотя официальная зарплата составляет около 350 рублей, пишет сайт gomel.today.

Все дело в том, что большую часть денег из этой суммы удерживают в связи с обучением дочери в гомельском училище. Но как так произошло и можно ли прожить на такой мизерный доход?

Вся история началась в тот момент, когда жену Александра лишили родительских прав. Она нигде не работала, постоянно пила и была не самой примерной мамой. В 2013 году лишили родительских прав и Александра — за пять лет до 18-летия ребенка.

«Не понимаю, почему меня лишили родительских прав. Я исправно платил алименты, не был замечен в пьянках и гулянках. Я не знаю, почему и меня хотят лишить дочери. Думаю, на это повлияла моя теща, которая и свою дочь лишила родительских прав. Причины этого решения я до сих пор не понимаю. Чем я ей не угодил?» — рассказывает Александр.

Недавно дочь Александра поступила в колледж в Гомеле учиться на бухгалтера. За обучение по закону обязаны платить оба родителя, однако вся проблема в том, что по каким-то непонятным причинам высчитывают суммы только из зарплаты Александра. В итоге вместо положенных 350 рублей он получает примерно 60-80. За это время его бывшая жена несколько раз сидела в ЛТП, продолжала пить и накопила огромный долг за алименты. Мужчине приходилось платить и за себя, и за жену.

«Как мне жить? Как платить за газ, за воду, за что покупать хлеб? Я не понимаю, почему нам не могут разделить пополам оплату за обучение ребенка? Я работаю обычным сторожем, найти подработку или другую работу невозможно, все знаю ситуацию в стране... Когда я пытаюсь что-то решить, мне звонят из бухгалтерии и только руками разводят, мол, сделать ничего не можем. Предлагают, чтобы жена отдавала часть своей суммы мне на руки, но она отказывается. Был такой месяц, что удержали положенную по закону сумму, но потом снова стали забирать вдвое больше. Так я уже живу с начала этого года, — утверждает Александр, — Это сейчас лето, за коммуналку платить много не нужно, а что делать зимой? Я пытаюсь разобраться в этой ситуации. 7 раз уже ходил в прокуратуру и постоянно звоню в бухгалтерию на работу, но никто не помогает, говорят — терпите... Сколько так будет продолжаться? Я попал в кабалу! Я не против оплачивать обучение и помогать своему ребенку, но мне самому жить на что-то надо».

Как прожить на 70 рублей в месяц? Пожалуй, это похоже на самый настоящий квест в реальности. Александр с трудом, но справляется. Конечно же, от многого приходится отказываться, спасает частный дом и помощь брата. «Я покупаю стандартный набор продуктов — хлеб, крупа, молоко, бывает, сахару брат принесет, угостит чем-нибудь, так и выживаю... А что делать?» — жалуется мужчина.

Понять, кто в этой истории виноват, и что делать, сложно. Сам Александр уже устал разбираться в этой проблеме, поскольку ни одного ответа ему так и не удалось получить. Остается терпеть и ждать. Вот только чего ждать?..