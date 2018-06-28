Суд арестовал начальника охраны Сержа Саргсяна 28.06.2018, 14:56

При обыске у него нашли более миллиона долларов.

Суд в Ереване поместил под арест бывшего начальника охраны экс-президента Армении Сержа Саргсяна - Вачагана Казаряна. Как пишет «Немецкая волна», об этом в четверг, 28 июня, сообщает специальная следственная служба Армении.

Казаряна задержали 25 июня после того, как он обналичил 123 тысячи долларов и 436 млн армянских драмов (примерно 900 тысяч долларов), в его автомобиле Lexus нашли еще 50 тысяч долларов.

Он хотел обналичить еще более 3 млн долларов со своего счета и счета своей жены в Ардшинбанке и за это собирался заплатить банку более 35 тысяч евро, сообщает Служба национальной безопасности (СНБ).

Подозрения против братьев Сержа Саргсяна

Ранее в поле зрения полиции попали два родных брата Сержа Саргсяна - Александр и Левон. Первого задерживали по подозрению в незаконном хранении оружия, но позднее отпустили.

В офисе фонда Левона Саргсяна "Пюник" следователи налоговой службы провели обыск. Позже представители госкомитета по госдоходам сообщили, что были выявлены факты регулярного уклонения от налогов.

Серж Саргсян подал в отставку с поста президента после массовых протестов в апреле этого года в Армении. Лидер протестов, а теперь премьер-министр страны Никол Пашинян объявил, что цель у него одна: "Армения должна стать свободной от коррупции страной".