Рейтинг самых популярных достопримечательностей мира 1 28.06.2018, 14:36

Cайт TravelBird представил рейтинг знаменитых достопримечательностей, наиболее часто упоминаемых в сети Instagram.

По результатам подсчета количества снимков с соответствующими хештегами выяснилось, что лидером рейтинга стал развлекательный парк Диснейленд в США: пользователи опубликовали свыше 14.6 миллионов фото парка аттракционов.

На втором месте оказалась Эйфелева башня — с количеством фото в два раза меньшим, пишет tio.by.

В ТОП-10 были включены парк Walt Disney World и пляж South Beach (оба — Флорида, США), немецкая Берлинская стена, бульвар Las Vegas Strip (Невада, США), лондонский Big Ben, Times Square (Нью-Йорк), французский Нотр-Дам-де-Пари, фестиваль пива Oktoberfest.

В ТОП-100 попала одна достопримечательность из РФ — петербургский дворец Петергоф, который расположился на 47–й строке.

Колизей в Риме занял 17-е место, пирамиды в Египте — 28-е, собор Святого Семейства в Барселоне — 29-е.