Премьер-министры Польши и Израиля выступили с совместной декларацией 28.06.2018, 14:34

Матеуш Моравецкий

Фото: PAP/Leszek Szymański

Матеуш Моравецкий назвал день подписания польско-израильской декларации «историческим».

Премьер-министры Польши и Израиля Матеуш Моравецкий и Биньямин Нетаньяху подписали в среду, 27 июня, параллельно в Варшаве и Тель-Авиве, совместную декларацию, в которой отметили важное значение сотрудничества двух государств и народов, опирающегося на глубокое доверие и взаимопонимание.

В декларации, в частности, выражено несогласие с приписыванием Польше и полякам ответственности за преступления нацисткой Германии во время Второй мировой войны, а также осуждение любых проявлений антисемитизма и антиполонизма, сообщает Польское радио.

«Польша и Израиль - преданные давние друзья и партнеры, которые тесно сотрудничают на международной арене, а также в вопросах, связанных с сохранением памяти и изучением Холокоста. Это сотрудничество осуществляется в духе взаимного уважения к тождественности и исторической чувствительности каждой из наций, а также в отношении к самым трагическим периодов нашей истории», - гласит польско-израильская декларация.

Выступая на пресс-конференции, организованной параллельно в Варшаве и Тель-Авиве в ответ на принятие в Польше поправок в закон об Институте национальной памяти (ИПН), премьер Матеуш Моравецкий назвал день подписания польско-израильской декларации «историческим». Он отметил, что Польша «поддерживает свободу исторических исследований, в том числе Холокоста, без опасений в наступлении юридических последствий». Польский премьер поблагодарил всех в Польше и за рубежом - в Европе и США – за поддержку в борьбе за историческую правду.

Касаясь ответственности за Холокост, премьер Польши, сказал: «Мы осуждаем всех убийц, преступников, независимо от их происхождения, мировоззрения или религии, которую они исповедовали. Ад был устроен немцами, и только они и их сотрудники несут полную ответственность за Холокост».

В свою очередь премьер-министр Биньямин Нетаньяху, на пресс-конференции в Тель-Авиве выразил удовлетворение, что польское правительство, парламент, и президент отменили спорные положения закона, которые вызвали волну негодования Израиля, а также международного сообщества. Наряду с этим, премьер Нетаньяху, цитируя текст совместно израильско-польской декларации заявил, что Израиль отвергает действия, целью которых является обвинение Польши или польского народа в целом в зверствах, совершенных немецкими нацистами и коллаборационистами различных национальностей во время Второй мировой войны. Израильский премьер подчеркнул, что определение «польские лагеря смерти» является ложным и умаляет ответственность Германии за создание этих лагерей.

Премьер Израиля также отметил, что его страна отмечает и осуждает каждый случай жестокости поляков по отношению к евреям во время Второй мировой войны. Одновременно Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль «имеет честь помнить о героических поступках многих поляков, в том числе, Праведных среди народов мира, которые рисковали своей жизнью, чтобы спасать евреев» в те времена.