Шапиро: Пьяные хоккеисты скатывались по ступенькам со 2 этажа автобуса 9 28.06.2018, 14:43

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Фото: tut.by

Экс-председатель ФХБ Семен Шапиро рассказал о причинах провала сборной на чемпионате мира в Дании.

«Еще год назад ходили разговоры о специфике работы Дэйва Льюиса. У него был трехлетний контракт, который заключил не я. В случае разрыва нам пришлось бы выплатить ему всю оставшуюся зарплату. Это очень большие деньги. Расторгнуть договор я не мог, хотя, возможно, и следовало.

По контракту Льюис обязан был находиться в Беларуси всего 100 дней. Я неоднократно с ним общался, просил чаще бывать в стране, заниматься развитием молодых хоккеистов вместе с местными тренерами. Предупреждал Дэйва, что если он не будет плотнее работать с нашими игроками, это может плохо закончиться, но разговоры ни к чему не привели. У нас нет 500 000 хоккеистов, поэтому нужно заботиться о каждом талантливом игроке. Мне говорили, что Дэйв — настоящий профессионал. Но при этом видно, что мотиватор из Льюиса слабый.

Были случаи, когда хоккеисты приезжали в состоянии алкогольного опьянения. О чем можно говорить, если однажды команда возвращалась после матча с Латвией и пьяные игроки скатывались по ступенькам со второго этажа на первый. Им платят как взрослым, а играют и ведут они себя, словно дети», — сказал Шапиро на отчетной конференции федерации хоккея, пишет tut.by.

Он также заявил, что сейчас подготовлена новая программа развития детского хоккея.

«Я удивляюсь, когда говорю с тренером, а он не знает никаких методик. Оказывается, даже литературу не изучает. Сейчас всем разослана подготовленная федерацией программа.

Мы также установили видеокамеры на всех тренировках. Иногда удивляюсь, когда смотрю и вижу, что по спискам занимается два-три десятка детей, а на тренировке их десять человек. Объясняют, что кто-то заболел, кто-то уехал, у кого-то не получилось. Но всем напомню, что если число занимающихся детей достигнуто с помощью приписок — это уголовно наказуемо», — отметил Шапиро.

Бывший председатель высказался в поддержку строительства ледовых дворцов, сказав, что это может положительно сказаться на развитии хоккея.

«Беларусь по населению можно сравнивать с Чехией или Финляндией, но у них в разы больше арен. И не надо политизировать этот вопрос. Журналисты улыбаются, но этому они во многом поспособствовали. Дворцы строятся для жителей Беларуси», — заявил Семен Шапиро.

В ближайшие годы число занимающихся детей планируется увеличить с 5800 до 10 000.