В гродненский аэропорт придут лоукостеры? 2 28.06.2018, 14:52

Фото: traveling.by

Минтранс ведет переговоры.

Ведутся переговоры о привлечении в гродненский аэропорт европейских лоукостеров, сообщил журналистам 27 июня заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович, передает БелТА.

«Гродненский аэропорт мы рассматриваем для привлечения лоукост-компаний. Предприятие „Белаэронавигация“, которому принадлежит этот аэропорт, ведет переговоры», — проинформировал замминистра. Он уточнил, что речь идет о европейских лоукостерах, в числе которых, например, AirBaltic.

Переговоры ведутся не только с лоукостерами. «Есть протокол о намерениях, подписанные документы, в том числе с польскими компаниями», — добавил Алексей Ляхнович.

Все белорусские аэропорты разработали концепции по развитию. Брестский рассматривается в привязке к польскому направлению. «Кроме того, мы рассматриваем варианты перелетов в сторону России — Москва, Санкт-Петербург и другие», — сказал замминистра. Он обратил внимание, что на данный момент все областные аэропорты выполняют чартерные программы. В 2017 году в региональных воздушных гаванях обслужено 75 тыс. пассажиров, в этом году ожидается около 100 тыс.