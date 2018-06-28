Могилевский «Дом советов» купит шесть кондиционеров за $12 тысяч
- 28.06.2018, 15:07
Деньги на кондиционеры возьмут из областного бюджета.
Могилевский «Дом советов» объявил тендер на закупку шести кондиционеров с установкой. Согласно документам, на оборудование власти готовы потратить 24 450 BYN, или чуть больше 12 тысяч долларов, пишет могилевская «Весна».
Среди требований - гарантия не менее трех лет и наличие сервисного центра в Могилеве.
Деньги на кондиционеры пойдут из областного бюджета через органы государственного казначейства.
В «Доме советов» уже много лет располагаются региональные власти — областной «совет депутатов» и облисполком.