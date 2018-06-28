Кремль: Встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 28.06.2018, 15:22

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Встреча между главой Белого дома и Кремля состоится 16 июля.

16 июля в Хельсинки состоится встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает "Гордон" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня", – сказано в сообщении.

27 июня советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон встретился с Путиным, они договорились о месте и дате переговоров российского лидера с Трампом.