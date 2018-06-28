Павел Северинец: Поддержим Леонида Кулакова! 28.06.2018, 15:27

Павел Северинец

Фото: «Радыё Свабода»

Защитники Куропаты солидарны с мужественными действиями активиста «Европейской Беларуси».

Об этом сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия, один из защитников Куропат Павел Северинец написал в «Фейсбуке»:

- С первых дней акции протеста под стенами ресторана «Поедем-поедим» у мемориала Куропаты, милиция вместо того, чтобы обеспечить безопасность граждан, потворствует незаконным действиям сотрудников ресторана и их гостей, создавая дополнительную опасность для участников акции протеста.

27 июня подобные провокационные действия закончились наездом на активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова. В результате происшествия у него закрытый перелом левой руки, а также ушиб ноги.

Защитники мемориала Куропаты выражают свою солидарность с мужественными и самоотверженными действиями Леонида Кулакова и призывают сотрудников МВД заняться своими непосредственными обязанностями: прекратить провокации против участников акции протеста.