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Павел Северинец: Поддержим Леонида Кулакова!

  • 28.06.2018, 15:27
Павел Северинец
Фото: «Радыё Свабода»

Защитники Куропаты солидарны с мужественными действиями активиста «Европейской Беларуси».

Об этом сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия, один из защитников Куропат Павел Северинец написал в «Фейсбуке»:

- С первых дней акции протеста под стенами ресторана «Поедем-поедим» у мемориала Куропаты, милиция вместо того, чтобы обеспечить безопасность граждан, потворствует незаконным действиям сотрудников ресторана и их гостей, создавая дополнительную опасность для участников акции протеста.

27 июня подобные провокационные действия закончились наездом на активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова. В результате происшествия у него закрытый перелом левой руки, а также ушиб ноги.

Защитники мемориала Куропаты выражают свою солидарность с мужественными и самоотверженными действиями Леонида Кулакова и призывают сотрудников МВД заняться своими непосредственными обязанностями: прекратить провокации против участников акции протеста.


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