Как можно отличить хорошее вино 12 28.06.2018, 15:46

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Дело вовсе не в цене.

Выбрать вино — задача непростая. Но на самом деле не обязательно быть сомелье, главное просто уметь читать этикетки и оценивать внешний вид напитка. Как научится выбирать качественные напитки, которые станут украшением праздничного стола - пишет adme.ru.

1. Обратите внимание на маркировку вин

На бутылке должна присутствовать отметка об уровне национального контроля качества. Вот несколько примеров обозначений: для Франции — AOC, VDQS, VdP, VdT; для Италии — DOCG, DOC, IGT, VdT; для США — AVA: Varietal, Reserve, Meritage. Чем ближе к букве «A» начинается название категории контроля качества, тем оно лучше. А из двух одинаково начинающихся категорий лучше будет то, название которого длиннее.

2. Оцениваем состав

Многие пугаются, когда видят в составе вина добавки. Но не все они вредны. Например, в вине содержится диоксид серы (E220). Многих это настораживает, но на самом деле диоксиды содержатся практически в каждом напитке в небольшом количестве (всего 10 мг/л), так как это результат брожения продуктов. Отметим, что разрешенная концентрация в разных странах разная. В Австралии разрешенная концентрация составляет 250 частей для сухих вин, а в США — 350 частей для всех видов вин.

3. Смотрим на год производства

Также при выборе хорошего вина смотрите год его урожая — по этому вы сможете оценить свежесть вина. Не обязательно вино должно быть «старым». Легкие вина, наоборот, должны быть молодыми. Например, если вы выбрали белое сухое вино «Совиньон-Блан 2010», то должны насторожиться: это вино долго не хранится.

4. Обратите внимание на условия хранения

При выборе вина в магазине не берите бутылку, на которую падал прямой свет, бутылку с витрины или хранившуюся поблизости от батареи. Прямой свет и тепло плохо влияет на вкус вина. Если же вы купили вино заранее, то поставьте бутылку в темный шкаф. В холодильнике, кстати, лучше вино не хранить (слишком много света). Другое условие — это положение, в котором хранилось вино. Если оно закупорено натуральной пробкой, то выбирайте то, что хранилось в горизонтальном положении. Это нужно для того, чтобы пробка все время смачивалась жидкостью и не рассыхалась. Иначе через трещины в пробке в бутылку может попасть кислород, вино начнет окисляться. Если пробка из пластика, вино можно хранить вертикально.

5. Присмотритесь к уровню вина в области горлышка

В бутылке не должно быть много кислорода — это плохо сказывается на его вкусовых качествах. Если поставить бутылку вертикально, должно оставаться не более 2−3 см воздуха над поверхностью вина.

6. Обратите внимание на осадок

Прежде чем открыть бутылку с вином, направьте ее на свет и резко переверните вниз горлышком. Появилось много осадка — лучше вино не пить. В дорогих выдержанных винах немного осадка может быть, но он не должен покрывать все дно бутылки.

Большое количество осадка, как правило, говорит о том, что напиток неправильно хранился или не соблюдалась технология производства.

7. Чем южнее страна-производитель, тем лучше

Виноград очень любит тепло и свет, поэтому чем южнее будет страна-производитель, тем лучше. Не бойтесь пробовать вина из Чили, Испании, ЮАР и Аргентины. Вкус же европейского вина зависит от года урожая. Если сезон был дождливый, то виноград может быть кислым. Не случайно эксперты часто при анализе вина указывают его год.

8. Хорошее вино не обязательно стоит дорого

Последнее правило — цена и качество не взаимосвязаны. Относительно невысокая стоимость вина вовсе не значит, что оно обязательно будет плохим. Например, в ценовой категории до 500 рублей есть хорошие вина из Чили, Аргентины и ЮАР.