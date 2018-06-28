Расследование гибели рядового Коржича официально завершено 4 28.06.2018, 15:48

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Александр Коржич

Дело направлено в прокуратуру.

В понедельник, 25 июня, мать погибшего в Печах солдата Светлана Коржич ознакомилась с результатами экспертизы эксгумации. Женщина не согласна с этим заключением и написала очередное ходатайство. По данным tut.by, дело о гибели Коржича, по которому проводили дополнительные следственные действия, передано в прокуратуру.

— Результаты экспертизы точь-в-точь такие же как были раньше, а те телесные повреждения, которые были на голове, лице, якобы возникли «в результате манипуляций с телом» уже после смерти. Так сами же ребята давали показания, что аккуратно сняли тело Саши, аккуратно положили, — рассказывает Светлана Коржич, мама погибшего рядового Александра Коржича.

По делу проводили дополнительные следственные действия — в начале июня Светлана Коржич настояла на эксгумации, она не согласна с версией следствия, что солдата Коржича довели до самоубийства. Женщина настаивает — ее единственного сына убили.

Ранее, напомним, мама погибшего Александра заявляла: за смерть сына она выставит Министерству обороны счет в 240 тысяч долларов.

Cейчас расследование гибели Коржича завершено. Следственный комитет принял решение о передаче уголовного дела о гибели Александра Коржича прокурору для направления в суд, сообщает Телеграм-канал ведомства.

— Уголовное дело поступило в Генеральную прокуратуру, прокурор его изучает, — сообщил Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры.

Ожидается, что на следующей неделе материалы будут направлены в Верховный суд.

Напомним, тело рядового Коржича со связанными ногами и надетой на голову майкой нашли 3 октября 2017 года в подвале медицинской роты воинской части. Расследование гибели 21-летнего солдата длилось полгода. Все это время следствие отрабатывало три версии произошедшего в Печах: убийство, доведение до самоубийства и самоубийство. 19 апреля Следственный комитет сообщил, что Александра Коржича довели до самоубийства сослуживцы. Трое сержантов признаны обвиняемыми, вину они признали частично. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 455 «Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия — доведение до самоубийства».