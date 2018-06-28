Назван лучший город мира по удобству транспорта 28.06.2018, 15:47

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Всего в рейтинг вошло 74 города.

Ницца возглавила рейтинг консалтинговой компании Expert Market по удобству общественного транспорта. Ее жители в среднем стоят в пробках всего 22 часа в году, тратят около 40 минут на дорогу до работы и обратно и покупают проездной на месяц за 1,25% своей зарплаты, пишет «Европульс».

В первую пятерку рейтинга из европейских городов также вошли испанский Бильбао (на 3-м месте), французская Тулуза (на 4-м) и итальянская Катания (на 5-м). Вторую строчку занял эквадорский город Куэнка.

Всего в рейтинг вошло 74 города. Россия представлена Москвой (на 47-м месте) и Санкт-Петербургом (на 59-м). Несмотря на разницу в размерах городов, москвичи и петербуржцы тратят примерно одинаковое время на одну поездку в среднем: москвичи 67 минут, а петербуржцы 69. Петербург также уступает Москве по доступности транспорта — на проезд в среднем тратится 3,4% средней зарплаты москвича и 6,7% средней зарплаты петербуржца. Зато в городе на Неве меньше пробок — за год в заторах жители проводят по 54 часа, а в Москве — по 91.

Составители учитывали среднее время поездки на общественном транспорте, время ожидания на остановке, расстояние в пути, количество пересадок, сделанных за одну поездку, а также время, потраченное на ожидание в пробке, и дороговизну проездного билета с учетом средней зарплаты. Они использовали данные транспортного мобильного приложения Moovit.