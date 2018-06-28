Какие скандалы связаны с вице-премьером Жарко 3 28.06.2018, 15:59

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Василий Жарко

Любой другой чиновник с его послужным списком мог бы быть с позором отправлен в отставку.

Вице-премьер Василий Жарко все еще при высокой должности, хотя любой другой чиновник с его послужным списком мог бы быть с позором отправлен в отставку.

Udf.by напоминает о скандальных ситуациях, связанных с Василием Жарко.

Остался при должности, несмотря на скандал с распределением выпускников

В 2009 году ректору Белорусского государственного медицинского университета Павлу Беспальчуку не продлили контракт. В предпоследний день его работы в университетской газете вышла разгромная статья. Ректор намекнул о существовании коррупции при распределении выпускников – комиссию возглавлял Василий Жарко.

«Идущий 377 по очередности из 408 лечфаковцев с баллом 6,14 направлен в престижный республиканский научно-практический центр трудиться хирургом, хотя обучался по терапевтическому профилю... Целевику Брестской области, не имеющей ни мужа, ни детей, ни каких-либо других законных обстоятельств, министром демонстративно расторгается целевой договор и определяется место в великолепной клинической больнице Минска…

Почему выпускница П., которой договор о целевой подготовке не дал никаких льгот при поступлении (она и так была победителем республиканской олимпиады по химии), проучившейся исключительно на отличные оценки, что, естественно, позволило ей стать врачом акушером-гинекологом, имеющей свидетельство о бракосочетании, необходимо выплатить (ее мама – тоже врач и наша выпускница сделала это) 36 190 000 рублей? А у двух ее однокурсниц Г. и П. (первая тоже акушер-гинеколог) в личных делах хранятся заявления о расторжении целевых договоров «в связи с решением Министра» и обе оставлены работать в Минске совершенно безвозмездно», – раскрыл скандальные факты Павел Беспальчук.

Но на карьере Василия Жарко это удивительным образом не сказалось.

Пошел на повышение, провалив решение важной проблемы

Еще в 2008 году министр здравоохранения Василий Жарко пообещал решить проблему дефицита медицинских кадров.

«В следующем учебном году только на бюджетную форму обучения набор на первый курс студентов-медиков будет увеличен до 2 700 человек. Если мы сохраним такое количество студентов при наборе, к 2013 году закроем ту брешь, которая существует в укомплектованности учреждений здравоохранения», — сказал министр.

Но проблему за пять лет так и не решили. Более того, в 2015-м Василий Жарко выступил с новым обещанием: проблема кадрового дефицита врачей будет практически решена к концу года.

«После окончания интернатуры в 2015 году с 1 августа приступит к работе 2 381 специалист. Выпуск 2015 года составит 3320 человек. С учетом молодых специалистов, приступающих к работе в текущем году, и выпускников, направленных на интернатуру, практически все вакантные должности будут заполнены», – уверял министр.

В 2018 году всем очевидно: проблема остроты не потеряла. Специалистов в поликлиниках как не хватало, так и не хватает. Выпускники бегут из профессии из-за низких зарплат (кстати, Жарко также обещал их повысить) и большой нагрузки.

Но это почему-то не помешало чиновнику пойти на повышение. Полтора года назад Василия Жарко назначили вице-премьером по социальным вопросам.

Не уволен, несмотря на громкий коррупционный скандал

В феврале этого года Лукашенко уволил министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича и министра спорта и туризма Александра Шамко за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях.

Руководитель Беларуси заявил, в частности, что глава Минспорта не мог не знать, что директор Дворца спорта берет взятки. Лукашенко предупредил всех министров, что им придется уйти со своих постов, если на их предприятиях выявят коррупцию.

«От меня пощады не ждите, никто. Не потому, что я кровожадный, а потому, что коррупция гробит все», – пугал Лукашенко.

Недавно КГБ обнародовал подробности громкого коррупционного скандала в сфере медицины. В числе задержанных за коррупцию оказались директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, директор «Белмедтехники» Александр Шарак, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак и начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов.

Эти руководители получили назначение в то время, как Василий Жарко был министром. Но Лукашенко почему-то молчит.

Два интересных факта о Жарко

Василий Жарко был министром рекордный срок – с 2006-го по 2016-й год. Больше никто так долго в министрах не задерживался.

Вице-премьер и глава КГБ Валерий Вакульчик – уроженцы одного района: Дрогиченского. Первый родился в деревне Лесники, второй – в Радостово.