Как «безвизовая» бразильянка приехала в Беларусь - и сбежала

Как «безвизовая» бразильянка приехала в Беларусь - и сбежала2
- 28.06.2018, 16:48
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51-летняя женщина выдержала в нашей стране всего три дня.
Во вторник, 26 июня, 51-летняя велопутешественница из Бразилии Андреа Малафая де Фигейредо выселялась из хостела в Бресте, пишет tut.by. Женщина провела в Беларуси всего три дня и хотела как можно раньше отсюда уехать. Причина простая — ее никто не понимал. Она говорит на португальском, испанском, английском и немного по-французски, но этого оказалось недостаточно, чтобы понять все тонкости регистрации в безвизовом туристическом раю. Андреа паковала сумки и готовилась уехать в Польшу. Журналисты уговорили ее встретиться перед выездом.
Андреа приехала в Беларусь без визы. Для граждан Бразилии, которые приезжают к нам для транзита, туризма или по работе, у нас безвиз на срок не более 90 дней. Единственное условие — гость обязан зарегистрироваться в течение пяти суток в подразделении Департамента по гражданству и миграции. С этим-то и возникли проблемы.
«Меня никто не понимал»
С велопутешественницей журналисты встретились на пешеходной улице Советской. Андреа готова к отбытию: сумки собраны и погружены на двухколесный транспорт, в телефонный навигатор вбит маршрут до ближайшего пункта пропуска. Решение о выезде она приняла после утреннего визита в отделение по гражданству и миграции Ленинского района Бреста.
— Меня там никто не понимал, — эмоционально рассказывает Андреа. — Они говорили по-русски, смеялись, а я ничего не понимала.
В Бресте женщина остановилась в квартире в центре, которая на сайтах бронирования позиционируется как хостел. По идее, именно там ее без лишних хлопот и должны были зарегистрировать, но не смогли. Почему — Андреа так и не поняла. Проблема та же — языковой барьер. Путешественница открывает на своем мобильном телефоне галерею со скрин-шотами ее переписки через гугл-транслейт с девочкой на ресепшене. По ним ясно, что Андреа просила зарегистрировать ее на все время ее пребывания в Беларуси. В свою очередь персонал ей объяснил, что они этого сделать не могут.
«Так незаконно если мы вас зарегистрируем у нас, а вы месяц будете ездить по нашей стране… Вы должны проживать в хостеле», — говорилось на одном слайде с дословным переводом на английский.
Почему это незаконно и как легализовать свое пребывание в Беларуси на месяц или даже три, Андреа не знает до сих пор. Этого ей не смогли объяснить ни в «хостеле», ни в управлении внутренних дел Брестского облисполкома, ни в отделении по гражданству и миграции.
— Со мной всегда разговаривали по-русски. Как бы ты себя чувствовал в такой ситуации?— говорит Андреа по-английски, а затем переключается на португальский — и начинает мне что-то эмоционально объяснять, указывая пальцем и активно жестикулируя. — Как тебе?
— Неприятно.
Андреа вытирает слезы и пытается успокоиться. В этот момент к ним подходит мужчина лет 45-ти с вино-водочным дыханием и мутными, как пшеничное нефильтрованное, глазами. Он стоит, шатаясь, возле велосипеда Андреа, и пытается сфокусировать свой взор на иностранке.
— Мужчина, вам помочь? — спрашивает журналист.
— По-русски грить надо, — проглатывая слоги, орет мужчина. Видимо для того, чтобы даже бразильянка поняла, что он от нее хочет, и увезла с собой еще одно незабываемое впечатление о Беларуси.
— Ступайте своей дорогой.
— Я грю: по-русски грить нннада, — еще громче орет в непонимающие глаза Андреа незнакомец, отходит и на прощание бросает, — Выручи два рубля, а?
Андреа выглядит так, будто не просто хочет уехать из Беларуси, а вот прямо отсюда сейчас телепортироваться.
— Я сегодня уеду в Польшу. Я уже все решила, — заверяет иностранка.
— Давай хоть выпьем чашечку кофе на дорогу.
«Я не богата, но мне не нужно об этом беспокоиться»
В этом кафе на брестской «пешеходке» — и англоязычное меню, и персонал, который владеет иностранным языком. В среде, где ее понимают, велопутешественница успокаивается и рассказывает о себе.
Андреа родом из города Бразилиа. Ей 51 год, она — пенсионерка. На покой вышла в 48 лет по стажу: женщина начала работать, когда ей было 16 лет.
— Я всегда любила путешествия. Когда я работала, если мой отпуск начинался сегодня, то я сегодня и выезжала, а приезжала в последний перед выходом на работу день. Я уже тогда знала, что выйду на пенсию, как только появится возможность.
Сейчас она получает раннюю пенсию, которая примерно на 10 процентов ниже той, что «по возрасту». Как признается Андреа, ей хватает:
— У меня в Бразилии есть квартира. Когда я стала путешествовать, стала сдавать эту квартиру. Благодаря жильцам, у меня есть прибавка к пенсии, мне не надо платить за коммунальные услуги, телефон, интернет. В своих путешествиях единственное, на что трачу деньги — это еда и ночлег. Я покупаю только то, что мне нужно. Мне кажется, что так мы и должны жить. В прошлом году, когда я вернулась в Бразилию после восьмимесячного путешествия, удивилась: я проехала по многим странам Европы, спала в гостиницах — но сэкономила. Если бы я провела это время дома, я бы потратила больше денег.
«Извините, а это снег»
В велопутешествия Андреа влюбилась еще до выхода на пенсию. Женщина обожала наворачивать по несколько сотен километров вдоль побережья. В свое первое одиночное крупное велотурне она отправилась в прошлом году. Ехала из Лиссабона в Париж через Испанию, Италию, Балканы. За восемь месяцев дороги она накрутила более 8 тысяч километров и посетила 15 стран.
— Когда я была во Франции, меня по дороге застал снег. Там я его увидела впервые в жизни. Я даже опешила, думала, что это дождь. Я остановилась и просто смотрела. Тут остановилась машина. Из нее вышел мужчина и спросил по-французски: «Что-то случилось?». Я посмотрела на него и спросила: «Извините, а это снег?!». Он рассмеялся и сказал: «Oui, madame». Я аж запрыгала от радости!
— В обычных путешествиях люди стараются посещать только туристические места и по заранее определенному графику. Я же не беспокоюсь о времени. Если ты меня спросишь, сколько времени я смогу провести в Минске, я не смогу ответить: не знаю сама потому, что не знаю, что еще увижу по пути.
Философия путешествий бразильянки — наслаждаться процессом, а не результатом. Ловить кайф не от лицезрения достопримечательностей, которые советуют посетить путеводители, а от дороги.
— Я всегда знаю, что я именно там, где должна быть, и никогда не жалею о том, что куда-то не заехала. Когда я прокладываю свой маршрут, никогда не думаю о том, правильный ли выбор я сделала. Я уверена в том, что еду по той дороге, по которой должна. То же самое и в жизни. Когда человек постоянно живет прошлым, рассуждает о том, как бы сложилась жизнь, поступи он по-другому, он никогда не будет счастлив. Путь, который мы выбрали, поступки, которые мы совершили, — всегда самые правильные, — объясняет Андреа.
«О Боже, тут не говорят по-английски»
Свое второе одиночное велопутешествие Андреа начала в июне этого года. Прилетела самолетом в Нидерланды, оттуда добралась до Берлина и через Польшу, Украину приехала в Беларусь.
— Украинские пограничники со мной делали селфи. На белорусской стороне тоже все очень удивились, что я из Бразилии путешествую в одиночку на велосипеде. Один мужчина смотрел мой паспорт, другой — рассматривал мои сумки и велосипед. У одного из них был в руках русско-английский разговорник. Тогда я про себя подумала: «О Боже, тут не говорят по-английски». Это же международный пункт пропуска! — удивляется женщина.
В Беларуси Андреа планировала переночевать в Бресте, съездить в Беловежскую пущу, затем провести несколько дней в Минске и уехать в Вильнюс. Оттуда путешественница планировала проехать Прибалтику, а из Таллина на пароме добраться до Финляндии. Затем — Швеция, Норвегия, Великобритания. Финиш — в декабре в Париже.
Разговор на английском языке привлекает пожилую женщину, которая обходила кафе с просьбой подать милостыню. Заслышав незнакомую речь она подходит к нашему столику.
— Бабушка, родненькая, нет наличных… — начинает журналистка, но она обрывает на полуслове:
— Я баба Надя. Мне ничего не надо. Я вам по две копеечки дам. Они вам всегда будут приносить удачу. Только не теряйте их. Спрячьте и никому не давайте.
Баба Надя протянула две двухкопеечные монеты — журналистке и Андреа. Затем перекрестила обоих и ушла.
— Я верю, что на своем пути всегда встречаю людей, которых должна встретить. (…) Иногда бывает чувство, что я повстречала человека, которого не существует. Однажды я потерялась и тут на дороге встретила мужчину, который разговаривал по-испански. Я хотела ехать в одном направлении, но он посоветовал другую дорогу — без камней. Я его послушала, отъехала, обернулась, а его там не было, — смеется Андреа.
Из Бреста в Каменюки
Под конец разговора Андреа уже улыбалась. Казалось, что про лингвистические неприятности и проблемы с регистрацией она уже забыла.
— Андреа, как насчет того, чтобы дать нашей стране второй шанс? Баба Надя дала нам счастливые монетки. Пойдем в отделение по миграции. Все переведу, разберемся, решим.
— Послушай. Я уже решила ехать в Польшу сегодня, но, возможно, я еще вернусь.
После разговора Андреа выехала из Бреста в агрогородок Каменюки Каменецкого района. Там она переночевала в агроусадьбе и утром 27 июня выехала в сторону пункта пропуска «Переров». Это единственный погранпереход на брестском участке белорусско-польской границы, который можно пересечь на велосипеде. В Польше она будет гостить у друзей в Белостоке.
Как так-то?
В теории сложностей у иностранцев в Беларуси возникнуть не должно. Их регистрируют в гостинице по месту пребывания через автоматизированную информационную систему «Гостиницы». Дело в том, что не все объекты к этой системе подключены. Как удалось выяснить, Dream House, в котором остановилась Андреа, в этот перечень не входит. Соответственно, велопутешественнице нужно было прийти в отделение по гражданству и миграции вместе с владельцем объекта и зарегистрироваться. Информированные источники сообщили, что сотрудники отделения этот пункт правил иностранке «вроде как объяснили», но к ним на регистрацию гостьи из Бразилии так никто и не явился.
Журналисты спросили администрацию Dream House, почему.
— Проблема не в регистрации, а в том, что этот человек хотел у нас [в Беларуси] находиться 90 дней. У нас регистрацию производит субъект, в котором иностранец находится. Она хотела зарегистрироваться у нас и уехать путешествовать по Беларуси. Я не могу так сделать. Если она зарегистрируется у меня, то я за нее ответственность несу: где, чего, зачем и как. Я объяснил ей, что мы не можем вас зарегистрировать и сказать: «До свидания». Вы должны находиться у нас, — пояснил администратор.
В Dream House также добавили, что регистрация действует на время пребывания иностранца в их «хостеле». После выселения у туриста есть пять дней, чтобы выехать из страны, либо вновь зарегистрироваться.
— Чтобы понять все тонкости, это нужно туристу прочитать все законодательство? — говорят в администрации Dream House.
Аккурат после отъезда Андреа из Бреста на главной странице сайта УВД Брестского облисполкома появилась информация на английском языке о правилах пребывания иностранных граждан в Беларуси. Ссылку на документ журналисты отправили Андреа с надеждой, что она разберется во всех тонкостях безвизового законодательства, не испугается — и все-таки еще раз к нам приедет.