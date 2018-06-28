Поиграть в футбол что ли? 3 Александр Тверской

28.06.2018, 16:13

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Александр Тверской

Миру сегодня удобно не замечать монстра.

Феноменально. Всему миру известно, что восток Украины оккупирован Россией и что идет война.

С 22 мая по 23 июня - 8 украинских защитников погибло и 97 получили ранения.

24 июня - один украинский защитник погиб и четверо ранены.

26 июня - один украинский защитник погиб и двое ранены.

27 июня - трое украинских защитников погибли и один ранен.

Олег Сенцов голодает 45-й день.

Владимир Балух голодает 101-й день.

Каждый час может случиться непоправимое.

Все это на глазах у всего мира. На глазах с бельмом. На глазах, где вместо зрачков доллары. На бегающих глазках, которые суетливо, то выражают озабоченность, то настороженность, то признательность, то вообще ничего не выражают и прикрыты в полубредовом состоянии маниловщины.

В 1999 году он взорвал жилые дома. Ему за это ничего не было. Прошли долгих 18 лет убийств, терактов, оккупаций и войн под его руководством. И ему за это ничего не было. В 2014 году он сбил гражданский самолет. Все знают, кто его сбил. И ему за это ничего не было и нет до сих пор.

Аннексировал Крым и напал на Украину - все знают это, все используют верные юридические термины, за которыми кроется полнейшее равнодушие и политическая импотенция. Неоднократные химические атаки в Сирии - все знают, кто за ними стоит. Все прекрасно видят, кто и какие резолюции блокирует в ООН. Чьи солдаты и техника стреляют в граждан других стран. Стыдливо кивают и рисуют цветочки и грибочки на полях своих записных книжек. Видимо, о ядерных грибочках ничего не слышали.

Все знают о России, как о государстве-агрессоре, несущим только смерть и горе, разрушение и уничтожение чужим народам и странам. Все в холеном, прилизанном Западном мире это знают. Европейская мораль проходит стадию коллапса. Западное общество обезоружено собственной нерешительностью и инфантильностью. Они видят убийцу, они знают, что он убийца, но они не знают, что с ним делать. Ступор. Да за который еще платят. Просто сказка.

Поиграть в футбол что ли? Хорошо. Играем. Миру сегодня удобно не замечать этого монстра. А завтра будет поздно не замечать его. И оправданий никто уже слушать не станет.

Александр Тверской, «Фейсбук»