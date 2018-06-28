Фотофакт: Как дети из Беларуси ловят волны Атлантического океана 28.06.2018, 16:21

На пляже города Райтсвил-Бич был организован ежегодный благотворительный лагерь серфинга для белорусских детей.

В эту среду на пляже города Райтсвил-Бич в штате Северная Каролина был организован ежегодный благотворительный лагерь серфинга для детей из Беларуси.

В нем приняли участие шестеро ребят, которые приехали на 6 недель в соседний Уилмингтон по программе, которую спонсирует местная церковь.

Издание Star News Online (перевод — belmir.by) опубликовало фоторепортаж о том, как проходил благотворительный лагерь. Его авторы – корреспонденты Мэтт Борн и Ребекка Бенсон.

А главными героями репортажа стали Лиза Долгошеина, Ангелина Панавич, Филипп Горенко, Матвей Яковлев, Настя и Федор Богдановы.