закрыть
28 июня 2018, четверг, 17:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Фотофакт: Как дети из Беларуси ловят волны Атлантического океана

  • 28.06.2018, 16:21

На пляже города Райтсвил-Бич был организован ежегодный благотворительный лагерь серфинга для белорусских детей.

В эту среду на пляже города Райтсвил-Бич в штате Северная Каролина был организован ежегодный благотворительный лагерь серфинга для детей из Беларуси.

В нем приняли участие шестеро ребят, которые приехали на 6 недель в соседний Уилмингтон по программе, которую спонсирует местная церковь.

Издание Star News Online (перевод — belmir.by) опубликовало фоторепортаж о том, как проходил благотворительный лагерь. Его авторы – корреспонденты Мэтт Борн и Ребекка Бенсон.

А главными героями репортажа стали Лиза Долгошеина, Ангелина Панавич, Филипп Горенко, Матвей Яковлев, Настя и Федор Богдановы.


популярное за неделю

Мнение

Встаньте с дивана!
Встаньте с дивана! Юлия Мостовая
Мы — настоящие!
Мы — настоящие! Ирина Халип
Рэжым Лукашэнкi не здольны захаваць Беларусь
Рэжым Лукашэнкi не здольны захаваць Беларусь Уладзiмiр Някляеў
Между империей и цивилизацией
Между империей и цивилизацией Виктор Шендерович