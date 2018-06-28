Правозащитники — Шуневичу: Требуем прекратить преследование защитников Куропат 28.06.2018, 16:26

Фото: svaboda.org

Подразделения ГАИ используется для политического преследования защитников урочища.

Гомельские правозащитники Леонид Судаленко и Андрей Стрижак составили обращение на имя министра МВД Игоря Шуневича с требованием прекратить использовать подразделения ГАИ для преследований защитников Куропат, а также освободить от административной ответственности каждого, против кого начаты административные процессы.

«Всех нас, граждан Республики Беларусь, не может не волновать вопрос: почему подразделения ГАИ используется для политического преследования граждан, ставших в Куропатах на защиту интересов общества и государства?», — говорится в обращении правозащитников.

Напомним, 6 июня в 50 метрах от официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий открылся ресторанный комплекс «Поедем поедим». За несколько дней до этого активисты, оппозиционные политики, общественные деятели стали выходить на акции против открытия. Но ресторан все равно заработал, а акции протеста, хоть и малочисленные, продолжаются до сих пор. С начала июня время активисты установили 12-часовую вахту дежурств, получили более 50 протоколов о нарушении общественного порядка и правил дорожного движения.

«Обращаем Ваше внимание, что неравнодушные к истории граждане пикетируют развлекательное заведение не с целью нарушить закон, а вынуждены делать это в состоянии крайней необходимости, с целью блокирования и возможного закрытия незаконной постройки развлекательного комплекса в охранной зоне урочища Куропаты. Эти действия направлены в первую очередь в защиту интересов общества и государства, — написал в обращении к министру МВД правозащитник Судаленко.

В нем также отмечается, что сегодня за происходящим противостоянием сотрудников ГАИ и мирных граждан в Куропатах следит весь цивилизованный мир, информация с места событий в режиме онлайн мгновенно распространяется через электронные СМИ.

«Использование сотрудников ГАИ в политическом без всяких сомнений преследовании граждан и их бездействие при исполнении служебных обязанностей по оставлению без рассмотрения многочисленных фактов нарушения ПДД со стороны посетителей развлекательного комплекса является очевидным и недопустимым», — считает Андрей Стрижак.