В США может появиться 51-й штат 3 28.06.2018, 16:31

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Проект был внесен на рассмотрение парламента.

Конгресс США рассмотрит проект закона о принятии в состав государства на правах 51-го штата острова Пуэрто-Рико. Соответствующий законопроект внесли в парламент полномочный представитель Пуэрто-Рико в нижней палате Конгресса Дженнифер Гонсалес-Колон (имеет только совещательный голос) и 37 конгрессменов, представляющих Республиканскую (22) и Демократическую (15) партии, пишет capital.ua.

«Сегодня исторический день. Я горда быть одной из тех, кто открывает путь к деколонизации Пуэрто-Рико», — заявила Гонсалес-Колон, поблагодарив поддержавших ее членов Конгресса.

По ее словам, Пуэрто-Рико, 525 лет назад колонизированный испанцами и 120 лет назад перешедший к США, остается старейшей в мире колонией. «Нет никаких причин ждать дольше, чтобы положить конец неравноправию американцев, проживающих в Пуэрто-Рико», — уверена Гонсалес-Колон.

Today is a historic day. I am proud to be the spokesperson and, from the Congress, the one to start us on the road to the decolonization of Puerto Rico. #ElMomentoEsAhora pic.twitter.com/7uTHGhBGSu — Jenniffer González (@RepJenniffer) 28 июня 2018 г.

В случае принятия закона Палата представителей и Сенат должны будут создать специальную комиссию, которая займется решением проблем, связанных с вхождением в Пуэрто-Рико в состав США. После этого Конгресс должен будет отменить ранее принятые в отношении Пуэрто-Рико законы и не позднее 1 января 2021 года остров и прилегающие к нему мелкие острова сможет быть провозглашен 51-м штатом США.

В настоящее время Пуэрто-Рико, перешедший под контроль США после испано-американской войны 1898 года, считается свободно ассоциированным с США государством в статусе неинкорпорированной организованной территории. В соответствии с действующим законодательством более 3 млн жителей Пуэрто-Рико имеют гражданство США, однако не участвуют в выборах президента (только в праймериз) и не имеют полноценного представительства в Конгрессе.