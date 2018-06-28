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СМИ: Российские спецслужбы следили за нидерландскими следователями в деле MH-17

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  • 28.06.2018, 17:22
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Фото: Reuters

В отелях голландцы находили устройства для прослушивания.

Российские спецслужбы проводили масштабное наблюдение за членами нидерландской миссии, которая приезжала в Украину для расследования катастрофы рейса MH-17, сообщила нидерландская программа новостей RTL Nieuws со ссылкой на источники, пишет Newsader.

По данным журналистов, следователи, военные и дипломаты, вовлеченные в расследование катастрофы Боинга на территории Украины, прослушивались в их гостиничных номерах и путем установления шпионского программного обеспечения на электронных приборах.

Слежка велась в больших масштабах, и все нидерландские сотрудники прошли инструктаж по защите себя и своей электроники. Все конфиденциальные обсуждения нидерландские сотрудники проводили только в посольстве в специально оборудованных комнатах. Разговоры за пределами этих помещений считались опасными.

В отелях голландцы находили устройства для прослушивания, а по возвращении в Нидерланды на их электронных приборах было обнаружено вредоносное программное обеспечение. Устройства были перепрошить, а некоторые уничтожены.


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