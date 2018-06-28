Арина Соболенко одолела 7-ю ракетку мира на турнире в Истборне 3 28.06.2018, 17:28

Арина Соболенко

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Белорусская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Великобритании.

Арина Соболенко обыграла 7-ю ракетку мира Каролину Плишкову в четвертьфинальном матче турнира в Истборне — 6:3, 2:6, 7:6, пишет «Прессбол».

Напомним, в поединке 1-го круга Соболенко была сильнее американки Саши Викери, во 2-м раунде белоруска превзошла шестую сеяную турнира немку Юлию Гергес, в 1/8 финала — Элисе Мертенс из Бельгии. В полуфинале 29 июня Соболенко сразится с Агнешкой Радваньской из Польши (31 ВТА).

Nature Valley International (WTA Premier, $852,564, Истборн, Великобритания). 1/4 финала

Арина Соболенко (45 ВTA, Беларусь) — Каролина Плишкова (7 ВTA, Чехия, 2) — 6:3, 2:6, 7:6