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В Японии создали первый в мире виски из березы

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  • 28.06.2018, 17:33

Изобретатели надеются, что питьевой алкоголь из кипариса, вишни и березы в скором времени появится в продаже.

Сотрудники токийского Института леса и лесных продуктов разработали технологию изготовления спиртных напитков из ферментированной древесины, пишет «Вокруг света».

Биоэтанол, получаемый в процессе переработки древесины, известен давно, однако он используется только в качестве топлива. Дело в том, что при его изготовлении применяется серная кислота, что делает такую жидкость непригодной для питья.

Разработанная в Институте технология получения древесного алкоголя исключает применение вредных веществ. Она не требует сильного нагревания, что избавляет жидкость от резкого древесного вкуса.

Эксперты института добавляют воду в мелко размельченные деревянные опилки, размешивают их до получения однородной жидкой массы, затем добавляют ферменты и дрожжи. Полученную субстанцию подвергают дистилляции. Процесс занимает две недели и завершается получением питьевого алкоголя крепостью 20 градусов.

Напиток из кедра, как уверяет автор изобретения Юитиро Оцука, имеет запах свежести. Алкоголь из березы — аромат виски, выдержанного в деревянных бочках в течение длительного времени. Напиток из древесины вишни обладает сладковатым запахом.


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