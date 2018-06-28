Handelsblatt: Почему такие автократы, как Путин и Эрдоган, не имеют шансов в экономике 2 28.06.2018, 17:38

Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин

Диктатуры должны отправиться на свалку истории.

4,2 млрд людей по всему миру живут в демократическом обществе, около 3,3 млрд - в автократиях. Больше половины человечества наслаждается неоспоримыми преимуществами демократического порядка: правовыми гарантиями, свободой, либеральностью и стабильностью, пишет Нора Хеер на страницах немецкого издания Handelsblatt, (перевод - inopressa.ru).

Однако демократия в последнее время находится под давлением: все большую популярность в мире завоевывают популисты и автократы, отмечает автор.

Например, на демократическую традицию не может полагаться Россия. "Хаотичный эксперимент после распада СССР был быстро окончен. Владимир Путин, этот сидящий верхом на медведе шеф Кремля, снова вернул измученному народу национальное самосознание и будет крепко держаться за президентское кресло следующие шесть лет. Тем не менее, его успех на выборах мало впечатляет, так как в его "управляемой демократии" невозможны свободные выборы по западному образцу", - уверена Хеер.

Похожую систему псевдодемократии создал и Реджеп Тайип Эрдоган, который после переизбрания сможет править Турцией с почти неограниченными полномочиями.

В Венгрии Виктор Орбан в грош не ставит оппозиционные СМИ и строптивых судей. В Польше Ярослав Качиньский собирается и дальше разрушать демократические структуры, такие как разделение властей или свобода слова, говорится в публикации.

"Удивляет то, что в политике популисты постоянно добиваются успеха, в то время как в экономике давно созрело осознание того, что руководство, делающее ставку на жесткое управление вместо доверия, уважения, мотивации и личной вовлеченности, опасно для предприятий и их результатов", - отмечает автор.

"Такой вид мании величия рано или поздно не только приведет к собственному краху, но и к опасной лихорадке всего предприятия", - указывает Хеер, приводя в качестве примера бывшего главу Volkswagen AG Маттиаса Мюллера.

"В XXI веке мания контроля, диктаторский стиль управления и автократические манеры являются антикварными и изжившими себя моделями, которые должны отправиться на свалку истории", - резюмирует Хеер.