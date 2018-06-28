Каталония попросит премьера Испании согласиться на новый референдум о независимости 28.06.2018, 18:04

Лидеры Барселоны и Мадрида встретятся 9 июля.

Глава Каталонии Ким Торра заявил, что его "первое прошение" к новому испанскому премьеру Педро Санчесу будет касаться согласования референдума о независимости автономного региона. Лидеры встретятся в Мадриде 9 июля.

Об этом пишет eurointegration.com со ссылкой на Politico.

"Наконец кто-то сидит за нашим столом", - сказал Торра, добавив, что "право Каталонии на самоопределение" будет доминирующей темой их обсуждений. "Если мы не хотим решать этот вопрос, то эти встречи не имеют большого смысла", - сказал он.

Санчес неоднократно говорил, что самоопределение - это не путь для Каталонии, поскольку это только еще больше разделит регион.

"Есть один блок, который не является большинством, который поддерживает курс на независимость", - сказал Санчес.

"Я думаю, что то, чего хочет большинство каталонского общества, - это отношения между его отдельным регионом и остальной частью страны", - отметил он.

Напомним, 2 июня новое правительство Каталонии приняло присягу, автоматически окончив семимесячный период прямого управления центрального правительства Испании в регионе.

В своей первой речи на посту председателя женералитета, Ким Торра заявил о намерениях работать на исполнение воли избирателей, которые проголосовали на референдуме за независимую Каталонию в форме республики.

Санчес заявил, что его правительство займет менее конфронтационную позицию в отношении каталонских сепаратистов, оставаясь при этом против независимости региона.