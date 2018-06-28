В Шклове судят гендиректора агрокомбината «Заря» 3 28.06.2018, 18:24

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Александра Корнева судят за украденную колбасу и взятку гаишнику.

В Шклове начался суд над генеральным директором агрокомбината «Заря». Александра Корнева обвиняют в хищении, даче взятки и покушении на совершение преступления. 59-летнего директора взяли под стражу полгода назад, на его имущество наложили арест, передает tut.by.

По материалам дела, Корнев в ноябре 2017 года украл и вывез на личном авто с территории агрокомбината «Заря» более 30 кг продукции на общую сумму более 270 рублей. Его остановил сотрудник ГАИ для проверки документов. Корнев попытался дать взятку инспектору, но тот отказался. Похищенную продукцию изъяли и вернули на предприятие.

Позже выяснили, что с мая 2016 года по июнь 2017-го подозреваемый заключил фиктивные договоры подряда на выполнение определенных работ на предприятии с четырьмя гражданами. Работа эта не была выполнена, а деньги на нее — более 30 тыс. рублей — гендиректор взял из кассы якобы для ее оплаты.

Сегодня в суде вину Корнев признает частично: утверждает, что взятку сотрудникам ГАИ не давал и не предлагал, а вот продукцию предприятия брал. Не для себя — для знакомого, который попросил мясо, колбаски и колбасу «для мероприятия». Но с оценкой стоимости украденного — чуть более 240 рублей — не согласен. Имя знакомого Корнев отказался назвать «по морально-этическим соображениям», но рассказал, что у того, мол, намечалось «мероприятие» и он попросил «свежей продукции». Рассчитаться за нее на месте не мог — не было денег. Но пообещал расплатиться через два дня.

— Я не мог ему отказать. И принял решение, что возьму продукцию в цехе, а в понедельник, когда бухгалтерия будет работать, он рассчитается.

В деле фигурируют около 8 кг свинины и столько же колбасок для жарки из свинины, а также около 15 кг «продукции для мясной нарезки» — колбасы, рулеты, копченая грудинка и др.

Все это обнаружили в багажнике служебной Toyota Land Cruiser, за рулем которой был Корнев. Обвиняемый говорит, что документами предусмотрено, что он может использовать машину в нерабочее время: например, ездить из дома на работу и обратно.

Машину сотрудники ГАИ остановили на кольцевой Могилева около трассы на Шклов: Корнев живет в деревне Новое Пашково под Могилевом. Проверили документы, попросили открыть багажник, спросили, откуда мясная продукция. Корнев сказал, что купил в Могилеве.

— Растерялся, — пояснил он в суде. — При мне инспектор позвонил куда-то, сказал, что машина задержана, продукция — в багажнике, спросил, что дальше делать.

Корнева попросили проехать в РОВД «для выяснения обстоятельств приобретения продукции». В машину к нему сел один из инспекторов, второй ехал на служебной машине.

На заседании обвиняемый пояснил, что в руках у него осталось портмоне: мол, «растерялся» и не убрал его после того, как вытащил права и передал сотрудникам ГАИ. Вести машину оно не мешало — в Toyota автоматическая коробка передач.

— Я показывал визитку, что я генеральный директор агрокомбината. Визитки были в портмоне. Но деньги я не предлагал. А смысл? — сказал обвиняемый и на вопрос гособвинителя уточнил, что инспектор ГАИ предупреждал его о том, что ведется видеозапись.

В материалах дела указано, что Корнев предлагал гаишнику взятку на общую сумму около 637 рублей в эквиваленте — доллары, евро, рубли. Обвиняемый же говорит, что у него в принципе в тот день не было такой суммы.

— Я вышел из РОВД около двух часов ночи. Транспорт не ходил, сотрудники милиции спросили, есть ли у меня деньги на проезд. Я пересчитал при них: у меня была купюра в 50 рублей, еще пара помельче и копейки.

Дома, по словам Корнева, ему стало плохо, поднялось давление. Он упал, жена вызвала скорую. Препараты не помогли снизить давление, и Корнева увезли в больницу.

— Я с собой забрал все наличные, которые были дома, потому что у супруги деньги — на карточке. Кошелек у меня изымали как раз после больницы — я выписался в пятницу. А об обвинении в даче взятки я узнал 27 числа, — сказал обвиняемый.

В суде идет допрос свидетелей.

Александр Корнев стал гендиректором агрокомбината «Заря» в апреле 2015 года. До этого он был председателем СПК «Полыковичи».