Премьер Польши в Брюсселе: Санкции против РФ должны быть продлены 1 28.06.2018, 18:32

Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий заявил, что позиция Польши в этом вопросе остается неизменной.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в преддверии саммита ЕС в Брюсселе заявил, что санкции ЕС, введенные в отношении России за аннексию Крыма, должны быть продлены. Матеуш Моравецкий добавил, что позиция Польши в этом вопросе остается неизменной, передает «Радио Польша».

«Польша занимает твердую и однозначную позицию – эти санкции должны быть продлены. Я надеюсь, что наше мнение по этому вопросу будет принято во внимание», - сказал польский премьер.

Помимо санкций в отношении России, участники саммита в Брюсселе обсудят миграционный кризис. По словам Матеуша Моравецкого, польское правительство выступает за поддержку беженцев за пределами Европейского союза.

«Мы заинтересованы в том, чтобы давать удочку, а не рыбу, чтобы мотивировать людей оставаться там, откуда они мигрируют в ЕС. Мы также выступаем за деятельность, основанную на консенсусе, а не навязывании, как в случае с принудительным распределением мигрантов», - подчеркнул премьер-министр Польши.

Двухдневный саммит европейских лидеров посвящен проблеме миграции, вопросам безопасности, обороны, экономики и финансов. На встрече также будут подняты темы «брексита» и Еврозоны.