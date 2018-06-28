Бруклинский телеканал рассказал о ресторане белорусской кухни 4 28.06.2018, 18:40

В ресторане «Белорусская Хата»

Фото: Facebook

Ресторан «Белорусская хата» известен своими жареными картофельными блинами.

Телеканал News 12 Brooklyn снял небольшой сюжет о ресторане «Белорусская Хата», который находится в заливе Овечьей головы и кухню которого не так давно уже расхваливала New York Times, пишет belmir.by.

Как рассказывает корреспондент, «Хата» известна своими жареными картофельными блинами. Здесь подают также блюда под названиями «мачанка» и «колдуны».

«Беларусь – страна картошки, – пояснила телеканалу Катерина, работающая в ресторане официанткой. – Почти все наиболее популярные блюда готовятся там из нее».

Посетители говорят, что приходят сюда еще за рыбой и курицей. Один из них сказал, что не знает, как готовить по-русски или по-белорусски, поэтому-то он и здесь.