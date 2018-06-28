ЧМ-2018: Польша победила Японию, Колумбия была сильнее Сенегала 2 28.06.2018, 18:58

В плей-офф турнира вышли Япония и Колумбия.

В группе Н чемпионата мира по футболу сборная Польши взяла верх над японцами — 1:0. Несмотря на неудачу, азиатская сборная расположилась на втором месте в квартете и вышла в плей-офф.

Во втором матче группы Н сборная Колумбии нанесла поражение команде Сенегала, благодаря чему вышла в плей-офф с первой позиции, а соперника оставила за бортом — 1:0

Отметим, сборная Японии вышла в плей-офф, потому что получила меньше желтых карточек. Судьи вынесли игрокам азиатской команды 4 предупреждения за 3 тура, а сенегальцам – 6.

После матчей в группе H на чемпионате мира определились все участники плей-офф. Третий тур в группе G состоится позднее, однако там победители уже известны — вне зависимости от исхода последних матчей дальше пройдут Англия и Бельгия.

В 1/8 финала вышли сборные Уругвая, России, Испании, Португалии, Франции, Дании, Хорватии, Аргентины, Бразилии, Швейцарии, Швеции, Мексики, Англии, Бельгии, Японии и Колумбии. Уже известны следующие пары первого раунда плей-офф: Уругвай – Португалия, Франция – Аргентина, Бразилия – Мексика, Испания – Россия, Хорватия – Дания и Швеция – Швейцария.