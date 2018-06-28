В Барани мужчина пожаловался в милицию, что у него украли горячую воду 3 28.06.2018, 19:08

Участковый пришел с психбригадой.

Житель Барани захотел ночью принять ванну, но из крана лилась прохладная вода. Тогда он вызвал милицию и заявил, что у него «воруют горячую воду».

Инцидент произошел 24 июня в доме № 1 на улице Островского. Один из жильцов захотел ночью принять горячую ванну, но не вышло: из крана шла только прохладная вода — около 25 градусов. Мужчина ждал, пока пойдет горячая, но так и не дождался. За это время, как показал счетчик горячей воды, вылилось около 3 куб. м воды, описывает подробности происшествия портал orsha.eu.

Хозяин квартиры позвонил в милицию. Объяснил участковому, что у него льется холодная вода, но платить ему придется как за горячую.

Позже в квартиру приехали участковый и медики — фельдшер и два санитара. Врачей вызвал милиционер, которому заявление мужчины показалось не совсем адекватным. Сотрудники бригады скорой решили, что в госпитализации тот не нуждается, и уехали. Милиционер остался и принял у мужчины заявление, что у него якобы «воруют горячую воду».

В ЖЭУ № 8 Барани, к которому относится дом, где живет мужчина, tut.by сообщили, что этот жилец лично к ним ни с какими жалобами или заявками не обращался. При этом отметили, что это уже не первый случай, когда мужчина вызывает милицию по поводу коммунальных вопросов.

— Из милиции нам пока не поступало представления в связи с этой ситуацией, — рассказала главный инженер ЖЭУ № 8 Ольга Болотина. — Но если поступит, мы отреагируем.

Что касается температуры воды, то, по ее словам, с 12 часов ночи до 6 часов она составляет около 30 градусов. Такую воду в народе называют «летней».

— В целях экономии денежных средств в ночное время подогрев воды не производится. И об этом оповещены, как нам казалось, все жители Барани.