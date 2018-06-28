Протесты в Молдове: активисты выдвинули требования к властям 28.06.2018, 19:13

Избранный мэр Кишинева призвал людей принять участие в акции протеста и в воскресенье.

В Молдове Комитет национального сопротивления потребовал утвердить результаты выборов мэра Кишинева, отменить смешанную избирательную систему голосования и отправить в отставку председателя Высшей судебной палаты, а также начать уголовное преследование в отношении судей, которые признали голосование в молдавской столице недействительным.

Об этом заявила председатель партии Действие и солидарность Майя Санду на пресс-конференции, сообщает nv.ua cо ссылкой на Deschide.

Избранный мэр Кишинева Андрей Нэстасе, присутствующий на пресс-конференции, призвал людей принять участие в акции протеста на площади Великого национального собрания в воскресенье в 14:00.

По словам Нэстасе, из-за сложившейся ситуации международные партнеры обсуждают выделение финансирования Молдове и ставят под вопрос Соглашение об Ассоциации.

В конце пресс-конференции Санду призвала сторонников прийти в пятницу к зданию Центральной избирательной комиссии, когда ЦИК будет решать судьбу выборов в Кишиневе, учитывая решение судебных инстанций.

Досрочные выборы мэра в столице Молдовы проходили в два этапа. Первый прошел 20 мая, второй - 3 июня. Победу одержал оппозиционный кандидат от проевропейской партии Платформа Достоинство и правда Андрей Нэстасе, набрав 52,6% голосов избирателей. За социалиста Иона Чебана, который также является пресс-секретарем президента страны Игоря Додона, проголосовали 47,4% избирателей. Кандидат от правящей Демократической партии, и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду выбыла из гонки во время первого тура голосования, набрав 17,6%.

Однако суд первой инстанции и Апелляционная палата отказались признать результаты выборов, поскольку в день выборов велась агитация, что запрещено законодательством.

Решение судебной власти привело к массовым протестам в Кишиневе.