Пять главных правил безопасной езды во время жары‍ 28.06.2018, 19:18

Эксперты назвали пять самых важных правил, которые следует соблюдать во время жары водителям.

Первый совет заключается в проветривании машины. Когда на улице более 30 градусов жары, то в салоне температура может достигнуть и 60 градусов. Такие условия вызовут испарение ядовитых веществ от отделки, пишет belnovosti.by.

Вторым советом является регулярная мойка авто. Грязь на кузове способствует более быстрому нагреванию под палящим солнцем.

Если автомобиль стоит в пробке, или по каким-то причинам пришлось долго стоять на открытом месте, следует отключать двигатель, чтобы не вызвать перегрев.

Во время движения соблюдайте безопасную дистанцию между автомобилями, так как в жару дорога может покрыться тонкой маслянистой пленкой, что приведет к увеличению тормозного пути.

И самый главный совет, которого необходимо придерживаться при любой погоде: следите за своим состоянием и не садитесь за руль уставшим или сонным. Сниженная реакция может привести к непоправимым последствиям.