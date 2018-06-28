Защитники Украины и волонтеры разных национальностей записали ролик ко Дню Конституции 28.06.2018, 19:22

В этот день 22 года назад была принята Конституция независимой Украины.

Украинские волонтеры и военнослужащие разных национальностей записали видеоролик с поздравлением ко Дню Конституции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик опубликован на странице Центра волонтеров "People's Project" в Facebook.

"Они, казалось бы, совершенно разные: "Мексика" - ром; Натан Хазин - еврей; Масси Найем - пуштун; Ескендер Османов - крымский татарин; Сергей Храпко - украинец. Их объединяет самое важное - преданность Украине, которую они защищают от врага, рискуя жизнью. В День Конституции мы хотели бы напомнить, что в демократическом и современном обществе не имеет значения национальность, цвет кожи или вероисповедания человека. Никто не в праве нарушать его достоинство, и тем более лишать жизни. Ненависть и безнаказанность разрушают страну не меньше оккупанта. Все Равны. Все Родные", - говорится в описании к ролику.