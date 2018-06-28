У экономики РФ отмирает несырьевой сектор 2 28.06.2018, 19:36

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Фото: Reuters

Прибыль компаний, не связанных с добычей сырья, продолжает падать, а доля убыточного бизнеса - на максимуме за 4 года.

Российская экономика продолжает усиливать сырьевой крен: в то время как экспортеры природных ресурсов копят сверхприбыли, не связанные с нефтегазовой трубой компании не могут выбраться из финансовой ямы, передает finanz.ru.

По итогам января-апреля суммарная прибыль российских предприятий выросла на 10% - до 3,543 трлн рублей, отчитался Росстат.

Сальдированный финансовый результат после прошлогодней просадки вернулся на уровень 2016 года, однако этот успех был почти полностью обеспечен вывозом минерального сырья за рубеж.

Прибыль нефтегазовых корпораций взлетела вдвое (до 1,018 трлн рублей), в целом по сектору добычи полезных ископаемых - в 1,6 раза (до 1,3 трлн рублей). Повышение тарифов позволило заработать на 16% больше компаниям, продающим электроэнергию и тепло.

Несырьевой сектор остался на этом празднике жизни чужим: прибыль сельскохозяйственных организаций обвалилась на 25,1% (до 78,6 млрд рублей), обрабатывающей промышленности - на 3,6% (до 849 млрд рублей).

Вся строительная отрасль, в которой занято более 40 тысяч организаций, за 4 месяца заработала лишь 8,2 млрд рублей, или 0,2% от общей прибыли по экономике.

Компании розничной торговли, травмированные 10-процентным обвалом доходов населения, зафиксировали лишь несущественное улучшение результатов - прибыль выросла на 2,3%.

Прибыль организаций, занятых операциями с недвижимостью, рухнула почти втрое.

Доля убыточного бизнеса в целом по стране достигла 34,2%, что стало максимумом за последние 4 года.

Медленный, но верный некроз несырьевого сектора - результат проводимой правительством бюджетной политики, говорит директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов: Минфин скупает валюту на нефтяные доходы от цен выше 40 долларов за баррель и не дает укрепляться рублю.

В результате сырьевые экспортеры получают возможность конвертировать валютную выручку в больший объем рублевой массы, которая затем перетекает в бюджет, делая его профицитным впервые с 2011 года.

Но для обрабатывающего сектора, зависимого от импортного оборудования, а также бизнеса, завязанного на внутренний спрос, такая политика губительна: "бюджетное правило при высоких ценах на нефть продвигает нас семимильными шагами в сторону сырьевой экономики", говорит Тремасов.

По индексу предпринимательской уверенности в несырьевых отраслях промышленности Россия сейчас занимает предпоследнее место в Европе, добавляет он: с начала года индикатор снизился с минус 1,1 до минус 3,5 пункта.

Дальнейшим ударом по несырьевому бизнесу станет повышение налоговой нагрузки, предупреждает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович: из-за роста НДС до 20% пострадают в первую очередь высоко- и среднетехнологические отрасли обрабатывающей промышленности, где наблюдается высокая доля затрат на промежуточное потребление.

"По данным Росстата, одним из самых крупных по доле промежуточного потребления - около 80% затрат - является производство пищевых продуктов и напитков, а конечным потребителем продукции пищевой промышленности через оптовое и розничное звено является, в свою очередь, население", - напоминает Остапкович.