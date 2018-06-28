Едут ли иностранцы в белорусские агроусадьбы? 1 28.06.2018, 19:50

Фото: onliner.by

Владельцы агроусадеб безвиз не ощутили.

Несмотря на казалось бы не самую лучшую экономическую ситуацию, агроусадеб в Беларуси становится с каждым годом все больше. Если на конец 2012 года их было 1775, в 2014 – 2037, то к концу 2017-го агроусадеб уже насчитывалось 2319. Эксперты считают, что популярность агротуризма как бизнеса обусловлена тем, что в стране созданы максимально комфортные условия для его развития.

При этом сегодня владельцы агроусадеб чувствуют себя по-разному, пишет ej.by.

Как отметил хозяин агроусадьбы «Млынок» (Брестская область) Георгий Гриб, в его усадьбе лето еще полостью не зарезервировано и наплыва гостей в целом нет.

«Правда, в нашем Каменецком районе появляются и новые усадьбы, также гостей за последний год явно стало больше, чем было, но при этом нет рублевого роста. Так, в 2016 году доход, который показали по итогам года хозяева агроусадеб всего района, составил 280 тыс. рублей, а в 2017 году – 281 тыс., – отметил он. – То есть, несмотря на то, что туристов приняли больше, заработок остался таким же. Скорее всего, это можно объяснить тем, что хозяева агроусадеб снизили цены».

В то же время хозяин усадьбы «У Борисовича» (Витебская обл.) Юрий Жерко отметил, что особо не ощутил последствий экономической ситуации в стране на приеме гостей. На данный момент места в его агроусадьбе забронированы вплоть до конца сентября. Белорусы, как поясняет хозяин, составляют половину всех гостей усадьбы.

Среди иностранцев преобладают в основном россияне, также приезжают латвийцы и израильтяне.

«Приезжают благодаря сарафанному радио, кроме этого, положительный эффект мы видим от продвижения сайта, в межсезонье работаем с Booking.com и Airbnb», - рассказал владелец агроусадьбы.

Хозяйка агроусадьбы «Панский двор» Ольга Козловская также на отсутствие гостей не жалуется и отмечает, что это в основном наши соотечественники.

При этом, считает она, данный вид бизнеса вести сегодня нелегко.

«Мы в долговых обязательствах перед банком – брали кредит на развитие, поэтому обязаны продолжать то, что начали. Также не могу сказать, что это все супердоходно – точно нет. Скорее, наоборот, трудозатратно, – отметила она. – Невозможно купить какой-то предмет и пользоваться им 10 лет, надо постоянно обновлять, новое придумывать, а это денежный ресурс. Из того, что мы, к примеру, заработаем за год, 75% надо отдать – банку, плюс выплатить зарплату, сделать хоть какие-то вложения в развитие бизнеса, к тому еще есть и другие расходы».

Безвиз не ощутили

При этом все владельцы агроусадеб отмечают, что не видели еще у себя в гостях иностранных гостей, приехавших в Беларусь по безвизовому режиму.

По словам Юрия Жерко, на то, чтобы в агроусадьбы поехали безвизовые туристы, положительно бы сказалось увеличение сроков безвизового пребывания.

«Пять дней – это очень мало, их хватает только для того, чтобы посмотреть столицу и что-то в центральной части Беларуси. Думаю, увеличат срок, заинтересуются и безвизовые туристы», – считает он.

Нет безвизовых туристов и в усадьбе «Панский двор», несмотря на то, что усадьба находится примерно на середине пути, ведущего от Гродно к Августовскому каналу, то есть входит в безвизовый регион.

«Безвизовых туристов у нас пока не было. Возможно потому, что нашу усадьбу начинают бронировать на лето уже с начала года. А иностранцы, приезжающие по безвизу, все-таки более спонтанные туристы, заранее свой отдых не планируют», – рассказала она.

По ее словам, не получается сотрудничать и с турфирмами, которые привозят организованные группы иностранцев.

«Если турфирма привозит туристов, как правило, это автобус, а значит, человек 40. У нас же размещение рассчитано на 10 человек. Покормить же хорошо туристов за те деньги, за которые предлагают это сделать турфирмы, мы также не можем. Ну а турфирме, понятно, надо заработать», – отметила Ольга Козловская.

«В Гродно туристов много, это видно, а то, что безвизовые туристы не едут в белорусские агроусадьбы, возможно, объясняется отсутствием у иностранного туриста в целом информации о таком отдыхе в Беларуси», – добавила хозяйка агроусадьбы «Панский двор».

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Как считает Георгий Гриб, чтобы безвизовый турист поехал на агроусадьбу и в целом захотел отдохнуть в Беларуси, нужна сильная мотивация.

«Иностранный турист ведь избалован. За символические деньги он может улететь на уик-энд куда угодно, в Лондон, Париж и т.д., – отметил он. – А с безвизовым режимом тоже не все так просто. Чтобы открыть визу, хотя она и бесплатная, надо выйти на сертифицированного туроператора, сделать страховки, заключить договор, где указывается программа пребывания. И за это все надо заплатить примерно от 5 до 12 евро в зависимости от компании, которая оказывает данные услуги. Многие не хотят всем этим заниматься».

По его словам, за все время безвизового режима через аэропорт Минск только однажды на Брестчину на одну из агроусадеб приехали иностранные гости в рамках безвиза. «Сегодня иностранцу трудно найти информацию об агротуризме, поэтому такой отдых надо активнее продвигать, рекламировать, тогда будет и результат», – уверен Георгий Гриб.