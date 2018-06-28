Меркель назвала главные вопросы саммита ЕC 1 28.06.2018, 20:01

Ангела Меркель

По мнению канцлера ФРГ, вопросы экономики, инновации, безопасности и миграции будут главными на саммите ЕС.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что вопросы экономики, инновации, безопасности и миграции будут главными в повестке дня саммита ЕС 28-29 июня в Брюсселе.

Об этом немецкий лидер заявила сегодня во время выступления в Бундестаге, сообщает Deutshce Welle.

Однако, по ее словам, определяющим вызовом для будущего Европейского Союза является вопрос миграции.

«Или мы решим это, чтобы другие в Африке поверили, что нами управляют ценности и вера в много-, а не односторонность или никто больше не будет верить в ту систему ценностей, которая сделала нас сильной», - подчеркнула канцлер.

По ее мнению, Евросоюз должен договариваться со странами Африки о соглашениях относительно миграции, аналогичные договору с Турцией о принятии беженцев. Она также отметила, что следует снова использовать Дублинские соглашения и более жесткий миграционный контроль.

«Нам надо вернуться к правилам, которые действовали до сентября 2015 года, поскольку приток мигрантов сократился», - сказала канцлер и напомнила, что решение открыть границы для беженцев не было односторонним: надо было помогать Австрии и Венгрии, в которые тогда прибывало больше всего мигрантов. Впрочем, Меркель допускает, что 28 стран-членов ЕС могут не найти компромисса по связанным с миграцией вопросам на предстоящем саммите в Брюсселе.

В таком случае, убеждена канцлер, можно рассмотреть возможность создания «коалиции желающих», которые соглашаются относительно принципиальных позиций.

Она призвала страны Европейского Союза не действовать таким образом, что может спровоцировать негативные последствия для других.